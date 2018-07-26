〈Line進純網銀〉持股可不過半 合作銀行絕對少於5家 並無特定優先權

LINE Financial 今 (26) 日正式宣布進軍台灣純網銀市場，將跟中華電 (2412-TW)、日本樂天搶純網銀執照。LINE Bank 在台籌備處負責人劉奕成強調，絕對會遵守金管會的金融法規，「LINE 可以不持有超過 50% 股份」，已開始積極拜訪欲合作的金融業者，但合作家數不是外傳的 10 家金融業者，是絕對少於 5 家，且將委由專業的管理顧問公司協助尋找金融業的合作夥伴，所以不會有特定對象有優先權。

金管會開放純網銀 2 張執照，依照初步規劃，要求純網銀至少金融業要有 50% 以上持股，其中一家金融業要持股 25% 以上；只是最終「遊戲規則」尚未拍板。

儘管如此，LINE 今天正式宣布「台灣連線金融科技股份有限公司 (LINE Financial) 籌備處正式成立，公司由日本 LINE 母公司 100% 持有，而成立 LINE Financial 最主要目的就是為了在台灣申設純網銀。

有關純網銀大戰，目前已有中華電攜手第一金、兆豐金組「國家隊」；日本樂天攜手國票金，今天 LINE 正式宣布後，純網銀三搶二局面正式確立。

劉奕成表示，對於金管會要求一定要和金融業者合作，這部分一定會努力達成。日前外傳 LINE 將找 10 家銀行合作，每家銀行僅持有投資性持股 5%，讓金管會主委顧立雄不甚滿意。對此，劉奕成強調，「沒有要找 10 幾家銀行，合作銀行將少於 5 家。」且將委由專業的管理顧問公司協助尋找金融業的合作夥伴，所以不會有特定對象有優先權。

至於 LINE 金融在其他國家合資都是作為「最大股東」，在台設立純網銀是不是仍會是最大股東？劉奕成表示，「LINE 可以不持有超過 50% 股份」，不做最大股東，一切一定合法合規，金融機構要持有的股份，也會依照規定，待金管會法規公布後，就會提出申請。

有媒體關切 LINE Financial 公司就是為純網銀而成立，若最後不幸落選，LINE Financial 公司是否有備案？劉奕成強調：「我只想著全心全力拿到純網銀執照，不會想做不到怎麼辦。」