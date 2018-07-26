金融發展行動首波公聽會 下周由銀行金控起跑 將聚焦4大議題

金管會 6 月中旬發布「金融發展行動方案」，打算運用銀行、證券、保險業上百兆的資金，協助帶動台灣經濟成長。金管會將就此分批與金融業者座談，下周五 (8/3) 首波公聽會將由金控、銀行打頭陣，將聚焦打造國際化理財平台等 4 大目標議題進行討論。

「金融發展行動方案」有四大願景，分別是「金融攜手產業」、「結合科技創新」、「進軍國際市場」、「普惠金融服務」。其中，在銀行業部分，將擴大金機構規模，打造國際化理財平台

下周五將舉行首波「金融發展行動方案」公聽會，由於打頭陣的是金控與銀行，會議將聚焦四大面向議題，包括： 一、金融聯合產業促進經濟發展；二、建構國際理財平台；三、增加國際金融網絡；四、增加整併誘因並鼓勵創新提高競爭力。

其中，金融聯合產業促進經濟發展部分，將討論修改函令排除銀行法第 72-2 條適用範圍，即符合「公益性及社會性」兩原則放款，可不受到 30% 房貸放款水位限制，估房市可因此注入新台幣 3500 億元至 7000 億元的動能，以公股行庫最受惠。

符合可排除者包括：醫院、長照、社會住宅、學校及辦公廳舍等，另外，考量廠房興建主要為生產所用，非交易買賣，也擬把銀行在 2012 年之前所承作的廠房興建不動產授信排除計算。

此外，為了讓投資資金回台，金管會將建構國際理財平台，將對總資產逾 1 億元的高端客戶採差異化管理，以 OBU（國際金融業務分行）為新金融商品引進的先行平台，再引進 DBU（外匯指定銀行）。

增加國際金融網絡部分，則預計 3 年內，每年受理 10 件金融創新實驗申請案。

金管會自 8 月 3 日啟動首波與銀行、金控業者座談後，接著 10 日與保險業、17 日與證券期貨業者座談。