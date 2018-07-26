〈Line進純網銀〉自比銀行界「電動車」 擬與電信、電商合作

LINE Financial 今 (26) 日正式宣布進軍台灣純網銀市場，面對傳統銀行多已有網路銀行、行動網銀 APP，LINE 為何還要搶進純網銀市場？LINE Bank 在台籌備處負責人劉奕成提出「電動車」妙喻，他說，這就像過去有燃料車、油電混合車，但市場還是需要電動車，「我們就是期許未來 LINE 是提供電動車等級的金融服務。」除了金融業，也考慮與「電信、電商」業者合作。

劉奕成表示，進軍純網銀，將延續 LINE 台灣在台的「超適地（Hyper Localization）」發展成功經驗，積極攜手在地金融業者並延攬本地人才，從「加速普惠金融」、「擴大金融產業生態圈」、「促進跨國資本合作」三大發展方向，合法合規地重塑金融科技服務。

其中，加速普惠金融推廣部分，劉奕成指出，預計將金融科技服務「遊戲化」，透過社群化、遊戲化的趣味互動，推廣理財投資的知識，針對獲得較少金融資源的年輕世代，協助建立理財觀念與設定理財目標，再藉由 AI（人工智慧）提供量身打造的投資建議。

劉奕成進一步表示，未來一旦純網銀成立，除了推出存、放、匯款等基本服務外，也會和台灣的金融機構合作，篩選適當的金融商品，重新規劃包裝後，提供全新面貌的金融科技服務，包括基金、壽險、產險等金融服務，不過，目前沒有發行信用卡、販售新金融商品、或成立證券公司的規劃。

純網銀「三搶二」，LINE 具備什麼優勢？劉奕成強調，LINE 進入台灣多年，LINE 通訊軟體在使用者體驗與操縱嫻熟度，都深獲用戶接受，這樣親和設計的消費者體驗，會成為未來 LINE FINANCIAL 金融服務的競爭優勢。而且 LINE 本身對科技相當瞭解，招募的金融人才對法規的瞭解，都具有相當的優勢

不過，劉奕成也強調，LINE 做純網銀後，客戶是「從零開始」，這是法規要求，也會依照法規做 KYC，原本舊有的 LINE 客戶只是宣傳行銷方向之一。

至於台灣已有很多銀行在做網銀、APP，LINE 為何還要搶進純網銀市場？劉奕成表示，這就像過去有燃料車、油電混合車，但市場還是需要電動車，「我們就是期許未來 LINE 是提供電動車等級的金融服務」。

而除了闡釋 LINE Bank 的未來營運藍圖，外界最關切的不外乎是合資對象，劉奕成表示，會委由專業的第三方管理顧問公司，設立一些指標來遴選，目前先積極拜訪台灣金融業者，等到金管會「遊戲規則」出爐，會從頭開始篩選，現在沒辦法確定誰會入選。不過，會參酌國際上的做法，考慮找電信和電商業者合作。

過去與 LINE 有深厚合作關係的遠傳、中信銀是否會優先考慮合作？劉奕成表示，他們的確會更了解 LINE 的想法沒錯，但為了不受限，所以才找第三方顧問公司，絕對沒有特定對象享有優先權。