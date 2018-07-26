〈台郡法說〉美系客戶占有率提升 下半年逐季揚升 全年成長1成目標可達陣

蘋果軟板供應鏈台郡科技 (6269-TW) 今 (26) 日召開線上法說，財務長熊雅士指出，下半年成長動能來自手機通訊管理模組及高頻無線傳輸模組，同時，台郡在美系客戶的筆電及平板電腦軟板占有率持續成長中，全年營收成長 10% 以上目標將可達陣，第 4 季表現將更優於第 3 季。

據了解，台郡今年下半年的高頻無線傳輸模組等新產品，已採用符合 5G 通訊特性等異質 PI(Modify PI) 基材生產，不僅符合高頻、高速等傳輸需求，也能生產更高值化等產品應用。

下半年進入蘋果產品訂單旺季，熊雅士指出，依目前預估，第 3 季備量將較去年同期增加 10% 內，今年出貨旺季將從 8 月開始，台郡針對訂單對產能需求最高峰的月分，預計可以較去年同期增加 5% 的產能因應需求。依目前預估的訂單狀況來看，第 4 季出貨也將優於第 3 季，且目前各零組件供應都沒有缺貨狀況，出貨動能可望順暢。

台郡去年宣布以 94 億元，將在 2 年內分別於江蘇昆山及南台灣高雄投資興建新廠，熊雅士今天指出，由於高雄新廠環保、水電供應狀況仍有待協調，高雄新廠預計在明年延後約 3-5 個月進入投產，最快明年下半年才會有營收貢獻；昆山新廠則仍在興建中，預計明年上半年投產。

台郡第 2 季資本支出 3.8 億元，上半年資本支出約 7 億元，全年連同投資新廠及原有生產線設備升級投入，估計今年資本支出金額約為 30 億元。

台郡第 2 季稅後純益 1.46 億元，季減 40.7%，年減 60.1%，每股純益為 0.47 元；上半年稅後純益為 3.92 億元，年減 35.8%，每股純益為 1.27 元。

台郡股價今日收盤跌破百元大關，以 99.8 元作收，下跌 3.2 元或 3.11%，成交量為 6316 張，股價也跌破五、十日均線。