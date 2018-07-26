「遠雄江翠」公開承銷 3個月熱銷八成 遠雄明年推案倍增至330億元

看好板橋江翠重劃區幅員廣大，遠雄建設 (5522) 今(26)日宣布正式推出「遠雄江翠」公開承銷，位於江翠北側重劃區生活機能發達的 D 區，遠雄建設總經理湯佳峯表示，這是遠雄建設首次在板橋推案，從 4 月底至今，潛銷近 3 個月，已經熱銷八成；湯佳峯指出，今年遠雄建設推案量約 160 億元，明年推案量將倍增至 330 億元，其中明年上半年預計推案 200 億元。湯佳峯指出，板橋江翠重劃區幅員廣大，劃分為 A 至 G 區，重量及建商紛紛插旗從首購型產品開場，各分區推案反應熱烈，2018 年的推案熱區為精華核心 D 區，因 D 區走路至捷運江子翠站距離最近，直達新板、台北車站、東區、信義區、南港五大商圈免轉車，一站就到台北市，未來還串連環狀線新埔民生站，因此遠雄選擇在此推案。



湯佳峯表示，「遠雄江翠」已熱銷八成，19 坪兩房戶型產品更已完銷，此次「遠雄江翠」建案金額約 20 億元，推出 112 戶，瞄準首購族等需求，目前主力客戶約 35-45 歲，客戶職業多為科技業及金融服務業；客源多來自台北中正、大安及內湖等地。目前開出每坪約 48-56 萬元，其中面市區部分每坪 40 幾萬起跳，面水岸的每坪 50 幾萬元起跳。



湯佳峯表示，「遠雄江翠」主要訴求日式美學藝邸，並邀請台北 101 與世界指標豪宅的國際級建築師李祖原設計，規劃 19-39 坪、2-3 房最適坪數，同時設置雨水回收系統、垃圾冷藏、光纖到府、eTag 感應車道、全棟型淨水系統、人工智慧面板等，地下 2-5 樓採用無樑板設計，並結合雲端服務。此外，雨遮不計坪不計價，35% 公設比計算也不含雨遮，於成屋時會登記雨遮坪數。另外「遠雄江翠」強調採用三大保固，包含建築結構體保固年限 25 年、防水保固 5 年、地壁磚保固 5 年，比內政部營建署規定更為升級延長。



此外，湯佳峯表示，遠雄預計明年第一季在板橋江翠重劃區 E 區推出第二期，目前規劃第二期將推出 154 戶，建案金額約 30 億元。

