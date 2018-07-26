新華社：中國產品的“進口替代”之路還任重道遠

在國家創新驅動發展戰略引領下，不少民營企業自主研發的高精尖技術，填補國内空白，打破國外壟斷，扭轉關鍵核心技術長期受製於人的被動局面，前景廣闊。然而，在很多企業家看來，研發投入大、推廣難、國外企業“擠壓”等不利因素影響下，中國產品的“進口替代”之路還任重道遠。

有“核電之腎”之稱的“核電汽水分離再熱器”設備，關乎核電站工作效率，是核電站常規島的重要組成部分，一直以來被歐洲企業壟斷。

直到2015年9月，一家位於浙江桐廬的高端裝備製造企業改變了這一局面。浙江潤祁節能科技有限公司自主研發的“核電汽水分離再熱器”通過了中國機械工業聯合會組織的技術鑒定。專家認為，這項技術填補了國内空白，併達到了國際同類產品的先進水平。

“今年上半年以來，公司開始將自主研製成功的核電核心部件和關鍵核級材料，向民用換熱領域的客戶推廣應用，目前發展勢頭不錯。”該公司董事長祁同剛說，電機冷卻領域、空調領域等都有新產品的訂單生產供貨。

寧波路寶科技實業有限公司在中國路橋行業一直緻力於研發新技術替代國外進口。總經理王翼說，公司開發的“單元式多向變位裝置”已經應用到杭州灣跨海大橋、廣州珠江黃埔大橋、虎門二橋等標志性工程。“造價隻有國外公司70%，卻比國外進口產品使用壽命更長——通車七八年來沒有一條產品被更換過。”

最近，路寶公司又推出了“去瀝青化”的鋼梁橋橋面鋪裝體係，改變了原先一直被歐美日本等國供應商壟斷的局面，而產品的保質運營期從目前的5年提升到10年。

技術創新的背後，是艱難研發和推廣之路。

賣房、抵押房子拿貸款，祁同剛回憶，當初幾乎傾儘家產研發新產品，“準備好要背水一戰了。”

“當時全球找不到現成生產設備。完全靠科研人員用顯微鏡測精度，經過上萬次實驗，6次更新換代才成功。”祁同剛說。

儘管在民用領域有了不錯的推廣，但在開拓部分高端裝備市場時，潤祁公司也遇到了一些障礙。“在一些大型核項目中，我們的產品受到國内核反應堆及核電工程權威專家的一緻認可，但是在示範應用階段最終被擋在了核電行業的‘天花板’之外。”祁同剛說。

據悉，在一些核電項目中，由於業主單位採購項目時，設置了一些難以企及的門檻，比如要有國内外同等機組、同等功能規模的至少兩座電站三年以上成功運行業績等要求，導緻一些國產產品最終還是被棄用。

一些進口替代產品也受到國外企業的“圍堵”。“替代進口最怕的是‘我無他貴，我有他賤’。”寧波佳爾靈氣動機械有限公司副總經理單軍波說。

這家生產氣動元器件的行業龍頭企業新研發的電磁閥性能和國際上的產品差不多，但價格優勢明顯，隻有國外同類型產品的三分之一左右。“一旦出現有競爭力的可替代產品，日本和德國的企業就把產品價格從原先150元到200元一下子降到六七十元，就為了繼續搶佔市場。”單軍波說。

在企業看來，國家關於一係列扶持高端裝備、打造大國重器的規劃和政策頻頻出台，對科技創新企業來說是重大利好。

但在新產品研製成功、投放市場擴大產能的過程中，設備升級投入等資金需求大增，一旦出現斷檔公司就面臨經營困境甚至前功儘棄，最需要完善創新投入機製和科技金融扶持等政策。

“對一些科技創新企業，需放寬關鍵裝備市場準入、支持創新企業的首台套示範應用。”祁同剛等企業家說，中國近年來的科技創新取得了很大進展，在一些領域打破了國際壟斷，有的甚至是颠覆性的創造，但在獲得市場認可上，還需再添一把火。

來源：新華社

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