中國水泥市場淡季不淡 台泥今年EPS有望衝破4元 今飆漲6%一日填息

台泥 (1101)5 月自結 EPS 達 0.56 元，法人預估，第二季 EPS 有望挑戰 1.3 元，雖然 6~8 月為傳統淡季，但中國錯峰生產執行嚴格，水泥價格有機會維持高檔，呈現淡季不淡，全年 EPS 有望衝破 4 元，今日除息 1.5 元、除權 1 元，盤中股價大漲 2.55 元，漲幅達 6.4%，一日完成填息，並朝填權路邁進。台泥去年每股盈餘 2.03 元，股東會通過，每股擬配股票股利 1 元、現金股利 1.5 元，今日進行除權息，參考價為 39.65 元。先前董事長張安平曾表示，今年敢配 1 元股利，就是代表今年獲利至少會成長一成，就是要告訴投資人我們很有信心，也就是 EPS 不會因股本變大而被影響。



果然，5 月自結 EPS 達 0.56 元，法人預估，在中國錯峰生產及嚴查環保下，大陸子公司今年業績銳不可擋，加上和平電廠大歲修完成，本季恢復營運，第二季噸毛利將進一步提高，單季 EPS 有望挑戰 1.3 元~ 1.4 元，上半年合計 EPS 將逼近 2 元。



雖然往年 6-8 月是中國水泥市場傳統淡季，不過，很多水泥廠將實施第二階段錯峰生產，且官方嚴格環保檢查淘汰低效能生產線，及部分地區禁用 32.5 低階水泥，近期雖然價格略有鬆動，但仍維持在高檔，比去年同期仍高出 25-30%。



法人預估，第三季噸毛利可望維持高檔，第四季進入旺季，價格不排除進一步向上，下半年營運向上趨勢不變，全年營收成長挑戰 3 成，EPS 有機會突破 4 元，創下近年新高，較去年成長超過一倍。

