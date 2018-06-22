〈台泥股東會〉張安平看好下半年營運樂觀 台灣還有7-8件投資案進行中

台泥 (1101-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長張安平會後表示，今年下半年看起來是不錯，雖然水泥價格因為梅雨季影ˇ想些微下跌，但台泥營運仍樂觀，另外，在投資部分，今年在台灣還有 7-8 件投資案進行中。

台泥今日股東會通過將增資 400 億元，張安平指出，主要是作為未來投資所用，領域鎖定綠能為主，希望今年可以完成，由於還有很多投資項目，辦理增資將以海外存託憑證與特別股為主；他在會後透露，目前在台灣進行中的投資案約有 7-8 件，同時也評估進行海外投資。

張安平今日感性致詞，講稿全由自己操刀的，他強調，台泥的演化故事正走上新的歷史階段，台泥企業將成為處理人類文明與大自然間複雜關係的綠色環境工程公司，利用循環經濟的思維，讓台灣遠離資源匱乏困境的宿命，台泥一直是循環經濟的信仰者，更是循環經濟的執行者。

張安平認為，環保這個產業是一個方興未艾的新興市場，台泥應該認真比他人早走一步，台泥正在開拓一條重要的絲路，朝著零廢棄與零污染方向前進，同時嘗試發展與永續的平衡點，碳捕捉的零排放，是台泥最後一哩路。

台泥去年年稅後純益 75.94 億元，年增近 2 成，張安平說，綠能成本要低，所以要趁市場時機較好時來籌措資金，台泥自 2017-2018 年已投入 14 億元，積極投入太陽能、地熱與風力發電，彰濱光電一期在今年 6 月 19 日已發出第一度電。

台泥今年在台灣及大陸地區水泥及熟料合計銷量目標為 5733 萬公噸，預拌混凝土銷量 532 萬立方米；張安平指出，下半年在市場穩定、價格穩定下，加上庫存相對低，台泥下半年還有一些東西陸續上來，對營運展望樂觀。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：台泥日盛 74B 購 01 (079077-TW)、台泥元大 7A 購 01 (078019-TW)、台泥元大 7C 購 01 (080980-TW) 等。