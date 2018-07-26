【異動股】環保板塊表現強勢 蒙草生態(300355-CN)漲超7%

午後，環保板塊表現強勢，截止發稿，蒙草生態(300355-CN)漲7.59%報6.38元，盛運環保(300090-CN)漲6.95%報4.00元，科融環境(300152-CN)漲4.9%報3.21元，三維絲(300056-CN)、巴安水務(300262-CN)漲逾4%，興源環境(300266-CN)、世紀星源(000005-CN)等均上漲近3%。

消息面上，中國環保產業協會7月25日發佈的《中國環境保護產業發展報告》稱，2017年同比增長約17.4%，2018年一季度較上年同期增長約15%。受政策以及上遊行業經營狀況好轉等因素拉動，中國環保產業繼續保持了快速發展的良好勢頭。中國環保產業增速明顯高於國民經濟增速，也高於一般工業行業增速，但增幅與“十二五”時期相比呈下滑趨勢。近年來，中國環境服務業從傳統的技術研發、工程設計與施工、設施運營向註重服務和環境效果的環境綜合服務延伸，第三方治理、環境績效服務、環境金融等服務業態，呈快速發展態勢。

數據顯示，2017年全國環保產業營業收入達到1.35萬億元，較上年增長約17.4%。2018年一季度全國環保產業營業收入約為2790億元，較上年同期增長約15%。2017年全年環境服務業營業收入達7550億元，佔比約66%。2018年一季度環境服務業營業收入約為1800億元。

報告稱，中國環保產業集中度正不斷提高。2017年海内外環保上市公司總數達到149家，其中A股上市環保企業119家(不含新三板企業381家)。A股環保上市公司2017年共實現環保業務營收1847.9億元，同比增長23.2%;環保業務淨利潤197.4億元，同比增長12.6%;環保業務淨利潤率10.68%，同比下降0.85個百分點。上市公司營收增速明顯高於行業總體增速，行業集中度進一步提升。

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