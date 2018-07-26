谷歌研發實體USB安全密鑰 保障網路帳戶安全

擔心網路駭客竊取個資，許多企業研發各式軟體力求網路安全。但谷歌 (GOOG-US) 反其道而行，開發出實體「鑰匙」。在內部試用以來，還未被破解過，也許有朝一日就會上市銷售。

現代網路用戶通常擁有數十個線上帳戶，其中任何一個個資遭竊洩露的可能性比以往任何時候都高。雙重身份驗證 (2FA) 雖有所幫助，但並不完美，因為駭客仍然可以透過欺騙 SIM 卡方式來攔截數據。

這也就是谷歌研發這項最新產品的基本理念：硬體安全密鑰。

谷歌宣稱，在改用硬體安全密鑰的雙種身份驗證後，其員工都沒有遇到網路釣魚事件。鑑於大眾對這項新產品的高度興趣，谷歌向大眾推出自有品牌硬體安全密鑰並不奇怪。

這款硬體安全密鑰其實是一個小型的 USB 設備，用戶可以插入其 PC 操作，而非透過其他 2FA 方法，例如簡訊或驗證 app。因為必須直接連接才能操作，所以駭客遠距駭人設備通常會更加困難。

谷歌的這款設備被稱為「Titan Key」，據報導它將分為兩種不同的版本：適用於移動設備的藍牙相容版本，以及適用於 PC 或 NB 的 USB 版本。

目前，Titan Key 似乎僅提供給谷歌的雲端客戶。網頁上沒有銷售訊息或公開的定價資料，代表目前 Titan Key 並非真正大眾化。唯一明顯的可行方法是點擊谷歌安全密鑰網頁上的「聯繫銷售」按鍵。

隨著谷歌公開這款設備，顯而易見的是長期以來對消費者成重大衝擊的網路釣魚攻擊和密碼洩露情形，可能會大幅下降。畢竟，如果駭客還需要實體 USB 設備來駭進任何帳戶，那麼說實話密碼也沒什麼作用了。