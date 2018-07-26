歐股盤前─美歐貿易戰疑慮舒緩、市場靜待ECB會議 歐洲Stoxx 50期指跌0.17%

美國與歐盟日前達成共識，願一同努力，減少貿易壁壘；此外，歐洲央行 (ECB) 將召開利率決策會議，引發市場關注；今 (26) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.17%。

台北時間週四下午 2 點 29 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.17%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.28%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.10%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.08%。

歐洲央行今日將召開利率決策會議，外界預期，ECB 會維持既定計畫，於 2018 年底結束購債，不受貿易爭端影響。

產業消息方面，家樂福、雀巢、德國賓士母公司戴姆勒 (Daimler)，以及空中巴士 (Airbus)，都將公布財報。

美國總統川普週三與歐盟執委會主席容克會面，雙方達成共識，將對貿易問題進行磋商，暫不實施新關稅。

美歐雙方同意，調降不包括汽車在內的工業產品關稅，且歐洲承諾，擴大進口美國液化天然氣與黃豆。

川普稱，美歐貿易關係進入新階段，將一同嘗試解決鋼鋁關稅，以及歐盟報復性關稅等問題。

美歐貿易爭端未進一步惡化，週三美股收高，道瓊工業指數收漲 172.16 點 (0.68%)，至 25414.10 點；標普 500 指數收漲 25.67 點 (0.91%)，至 2846.07 點；那斯達克指數收漲 91.47 點 (1.17%)，至 7932.24 點。