美元走跌 離岸人民幣昨晚大漲 今早一舉升破6.75大關

受到美元走跌影響，昨 (25) 晚離岸人民幣漲破 6.76 關卡，單日漲幅超過 500 點，今 (26) 日一早更一度漲破 6.75 大關。外電報導，先前中國放手讓人民幣貶值，並非針對川普的貿易戰而來，而是為了刺激國內逐漸趨緩的經濟。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數昨日下跌 0.25％，尾盤收於 94.377。離岸人民幣兌美元夜盤昨晚漲破 6.76 關卡，單日漲超過 500 點，今日一早最高更一舉漲至 6.7449，再破 6.75 大關。在岸人民幣兌美元夜盤收報 6.7690 元，較週二夜盤收盤漲 225 點，單日漲近 300 點。

離岸人民幣最新走勢 (圖自新浪財經)

針對川普對於人民幣近期跌幅大表不滿，但中國官方一再澄清，無意將貿易戰變成貨幣戰。外電報導，近期人民幣快速貶值，並非針對川普而來，而是因為中國經濟趨緩的新跡象浮現，包括國內消費趨緩、企業違約增加、對高速公路與工廠等投資減弱等現象歷歷在目。中國社會科學院資深經濟學家張明表示，人民幣這輪貶值是由經濟基本面推動，是國內放鬆政策帶來的影響。

《證券日報》報導，中國銀行國際金融研究所研究員謝峰則認為，人民幣貶值背後原因主要包括：一是貿易摩擦對市場心理產生影響。人民幣是新興市場貨幣，貿易摩擦風險上升，使投資人短期傾向於持有避險貨幣。二是企業償還外債的需求。6 月以來，中國境內企業前期發行的部分外債陸續面臨償還高峰，企業償債的購匯需求增加。三是海外資金對中國市場的風險偏好發生變化。近期中國股市波動上升，海外資金對 A 股的風險偏好下降。可以看到，近期滬深港通北向資金的流入速度趨緩。

不過謝峰認為，人民幣貶值不會持續。一是貿易摩擦對市場心理的影響將逐漸消退。目前中國經濟已經從過度依賴投資出口，轉向消費為主的經濟結構，內需潛力巨大，商品和就業市場彈性較強，具備很強的承受力和迴旋空間。二是官方有充足的工具對匯率進行管理。如果外匯市場出現短期順週期行為，相關部門是有能力應對的。