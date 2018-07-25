鴻準除息3.6元首日小幅貼息 H2蘋果iPhone新單量產 成長可期

進入除權息旺季，金屬機殼三雄鴻準 (2354) 率先登場，週三 (25 日) 除息 3.6 元，股息殖利率以週三 (24 日) 收盤價 80 元計算為 4.5%。不過，由於股價近期拉高除息，因此首日呈現小跌貼息狀態，終場收在 75.8 元，小跌 0.79% 或 0.6 元。展望下半年，因蘋果新世代 iPhone 進入出貨旺季，供應鏈產能運轉情況升高，鴻準本季業績成長可望起跑，有利於股價進入填息狀態。據指出，蘋果將在 9 月份發表新世代的 iPhone，預計將有 3 款機種問世，鴻準主力仍在高階機種，也可望分食入門款機種訂單。



鴻準首季 EPS 0.73 元，僅略優於去年同期的 0.72 元，第二季合併營收為 329.24 億元，季減 4.1%，年增率高達 49%，表現亮麗，據稱新款 iPhone 有提前在第二季備料的現象，因有新台幣大幅貶值的助陣，單季獲利有機會優於首季，下半年則進入主要成長期。