美股盤後─歐盟讓步 避免貿易戰 尾盤急漲 道瓊收高172點

報導指出，川普總統獲得歐盟讓步，避免了貿易戰，美國股市尾盤急漲，終場大幅收高。道瓊收高 172 點，早場則一度下跌逾 100 點。Nasdaq 上漲 1.2%，並創新高點。



道瓊工業平均指數收高 172.16 點或 0.68% 至 25414.10。

Nasdaq 指數收高 91.47 點或 1.17% 至 7932.24。

S&P 500 指數收高 25.67 點或 0.91% 至 2846.07。

費城半導體指數收高 6.57 點或 0.49% 至 1353.15。

道瓊斯通訊社報導，歐盟同意進口更多美國黃豆，並降低工業產品關稅。

該報導發布後，Caterpillar 股價收高 1.8%，成交量擴大。福特股價接近平盤，早場則一度大跌 4%。

川普總統與歐盟主席榮克 (Jean-Claude Juncker) 今日進行會晤，討論改善貿易關係。由於近幾個月，雙方關係緊繃，這次會晤極為重要。6 月，川普總統威脅將對自歐盟進口的汽車提高關稅。上週，歐盟貿易官員 Malmstrom 說，如果美國提高關稅，將是非常不幸的事，歐盟已準備好應對措施。

一個跨黨派參議員團體宣布一項法案，可能延後川普政府實施汽車關稅，股市亦因而自低點反彈。該法案要求國際貿易委員會 (ITC) 對美國汽車業的福祉，健康與活力進行廣泛研究，而後才可調高汽車關稅。

投資人亦注意企業財報。波音與通用公布第二季獲利優於預期，但全年獲利預估則讓華爾街失望。波音股價下跌 0.7%，通用下跌 4.5%。

飛機製造廠波音重申了 2018 年獲利預估，通用則削減了獲利預估，因商品成本大幅上升，且有匯率壓力。

華爾街對本財報季期望甚高，接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，第二季企業獲利較去年同期增加 20%。

分析師說，大致而言，財報季結果一如預期。目前為止，重點在於企業對未來的展望不佳，原因在於美元走強及原料成本上漲。

財報季至今，近 30% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 82.6% 獲利優於預期。