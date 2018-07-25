若川普對汽車開鍘 歐盟：我們準備對200億美元美國商品加稅

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 今 (25) 日將與美國總統川普會面，協商鋼鋁、汽車關稅議題；歐盟方面表示，若華府當局對歐盟進口汽車課重稅，歐盟也已準備好，對價值 200 億美元的美國商品加徵關稅。

容克與川普會談的目的，是嘗試降低美國與歐盟間的貿易緊張關係；美國已對歐盟進口的鋼鐵、鋁材，分別課徵 25% 及 10% 的關稅；歐盟也不甘示弱，對價值 32 億美元的美國商品，加徵關稅。

除鋼鋁外，美國還打算「加碼」，對歐盟進口汽車，課徵 25% 關稅，影響規模近 500 億美元。

不過，歐盟也已備妥報復性關稅清單，作為談判破局時的反制措施。

根據路透社報導，將和容克一同前往華府的歐盟貿易專員馬姆斯壯 (Cecilia Malmstrom)，在接受瑞典媒體 Dagens Nyheter 採訪時透露，如果美國對歐盟進口汽車課重稅，歐盟也已準備好，對價值 200 億美元的美國商品加徵關稅。

馬姆斯壯說，「我們不希望事情走到這一步」，美歐雙方可試著解決問題。

馬姆斯壯指出，200 億美元的新關稅，不針對美國特定某些州，而是更普遍的商品，像是農產品、機械、高科技產品。

馬姆斯壯稱，自己是個樂觀的人，但對於今日的歐美會談，她只能「適度樂觀」。

台北時間週三下午 5 點 19 分，CNBC 數據顯示，歐元兌美元走揚 0.13%，至 1.1699。