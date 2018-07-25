電影代理商海樂影業明登錄興櫃 每股參考價20元

電影版權代理商海樂影業 (6688-TW) 將於明 (26) 日登錄興櫃，參考價 20 元。展望後市，海樂總經理吳智弘表示，下半年將開始代理韓國與國外知名歌手演唱會，預計下半年舉辦 3 場韓星見面會，9 月將有商業大片《血薄荷》上映，10 月也有影星基努李維首次擔綱監製的電影《捍衛生死線》上映，下半年營運將明顯優於上半年。

海樂影業成立於 2004 年，資本額 1.6 億元，主要業務包括電影發行、數位與電視版權授權、家庭影音發行與電影投資等，掌握全台共 100 家 DVD 自有合作通路，國內合作夥伴也包括威秀、國賓、秀泰等一線影城在內共 92 家電影院、以及緯來、東森、衛視等 5 個有線電視頻道，加上中華電信 MOD、愛奇藝等 OTT 數位平台。

海樂藉由多元通路布局策略，積累出龐大宣傳網絡與銷售基礎，每年保持代理 2 到 3 部大型商業片的發行數量，近年來賣座的玩命快遞系列、終極殺陣系列等強片，代理商均為海樂。

海樂 2017 年受惠電影版權數量增加，挹注電影版權收入穩定成長，2017 年全年營收達 1.66 億元，毛利率由 2016 年的 39.11％拉升到 40.54％，稅後純益達 1228 萬元較，年增 8.01％，每股稅後純益達 1.07 元。去年營收占比中，約 53.68% 來自版權收入、31.88% 來自票房收入、14.43% 來自商品收入。

海樂歷來發行電影與代理版權以劇情、恐怖片、驚悚片為大宗，目前共有 317 部自有版權片庫，其中，恐怖片與驚悚片合計占比超過 3 成，平均每年購入 15 至 20 部新版權，成立以來，共發行超過 200 部電影。總經理吳智弘表示，海樂每年均投資約 200 萬至 300 萬美元購買電影版權，並編列約 2 成至 3 成作為宣傳行銷費用，每年版權收入約新台幣 6000 至 9000 萬元。

海樂將於下半年與明年上半年發行的商業大片，已於今年上半年認列購買版權成本，使上半年每股虧損達 1.19 元。展望下半年，吳智弘指出，下半年將開始代理韓國與國外知名歌手演唱會，預計下半年舉辦 3 場韓星見面會，9 月將有商業大片《血薄荷》上映，10 月也有影星基努李維首次擔綱監製的電影《捍衛生死線》將上映，並規劃與無線電視台合作成立電影頻道。

吳智弘表示，下半年為傳統電影業票房銷售旺季，目前已陸續針對暑假、中秋連假、雙十節、聖誕節、跨年、農曆新年等計畫推出強檔片上映，下半年營運表現將明顯優於上半年，並可望順利由虧轉盈。

此外，吳智弘透露，明年將加入新營運模式，預計每年引進 2 至 3 部華語大片，並以投資方式取代購買，將可受益中國驚人的票房收益，以過往引進華語片在中國的票房來看，每部皆有 5 至 10 億人民幣的票房表現，製片成本也在約 1 至 2 億人民幣，只要選擇票房表現佳的續集電影投資，預估投報率都可達到 5 成以上。