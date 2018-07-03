日電貿(3090)、康控-KY(4943)、杰力(5299)、味全(1201)

日電貿 (3090)：國內最大被動元件通路商，代理 MLCC、鋁質電解電容、固態電容等產品，受惠缺貨、漲價效應，今年營運將有優異表現。股價開高走高，盤中一度突破百元關卡，技術指標偏多，有機會挑戰前波高點 105 元。

康控 - KY(4943)：宣布買下啟弘取得 MEMS 技術，並間接打入 Google 及 Panasonic、LG 供應鏈，看好未來非蘋陣營業績將明顯成長。盤中反彈越過 10 日均線，重登 300 元關卡之上，20 日均線反壓在 320 元附近。



杰力 (5299)：在筆電及消費性產品出貨提升下，5 月營收年增近 7 成，市場看好 MOSFET 維持供給吃緊，有利下半年獲利表現。股價開高飛越 20 日均線，一度攻過 150 關卡，9 日 KD 值呈黃金交叉，朝前波高點 169.5 元挺進。



味全 (1201)：通過處分三重 3 筆閒置土地處分，金額為 34 億元，初估處分利益約 8.8 億元，並持有頂率開發公司 51% 股權，有助大幅度降低負債比、改善財務結構。股價開高衝上 25.1 元，逼近 4 月的盤中上影線 25.5 元，短線遇壓拉回，目前 5 日均線穿過 20 日均線之上，來到 24 元間，可視為強弱位置。



宏達電 (2498)：桃園廠驚傳裁員 1500 人，品牌手機全球市占持續滑落、代工的 Pixel 手機訂單也讓鴻海(2317) 搶走大半，近 3 年已虧掉 5 個股本，為轉型斷尾求生。股價開低走低，下探 50 元關卡，外資持續賣超，持股仍有 30.68%。