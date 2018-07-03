味全出售頂率持股與三重廠土地 處分利益約8.8億元 貢獻EPS約1.7元

味全 (1201) 三重廠土地終於賣出，傳由茂德機構斥資 59.14 億元，取得持有味全三重土地頂率開發 100% 股權，加上三重廠周邊三筆零星土地，並斥資約 70 億元承接相關負債，整筆交易茂德砸下約 130 億元；而味全此次處分利益合計約 8.8 億元，其中，包括出售頂率公司 51% 股權，處分利益估 2.8 億元，出售三筆閒置土地處分利益約 6 億元；每股盈餘貢獻度約 1.7 元。至於味全三重廠土地處份是否將激勵今 (3) 日盤中股價走勢，值得留意。味全昨 (2) 日公告董事會通過出售旗下 51% 頂率開發股權給「國巨投資」，交易金額 26.084 億元；外傳頂率開發另外 49% 股權，包括能率集團 30%、頂禾 19%，也已全數被茂德買下。



味全表示，未來會更專注食品本業的經營與發展，同時致力於強化冷藏低溫食品競爭力，建構味全為食安的標竿企業，持續創造企業品牌價值，提升獲利能力，改善財務結構，降低負債比，穩健營運體質，以追求全體股東們最大利益。



而茂德機構總裁張高祥繼先前買下東森電視後，透過旗下 9 家投資公司以及國巨投資，以總價約 130 億元購入持有三重新燕土地的頂率開發股權 (含味全持有 51%、能率集團 30%、頂禾 19%)，及味全緊鄰三重新燕廠 1,381 坪土地。



外傳，張高祥出手購買三重新燕土地，主要考量東森電視總部可能將搬遷到三重新燕土地上，初期仍不會變更地目，會以企業總部興建，不過因全案土地高達約 1.7 萬坪，其餘土地可望將先「養地」等待增值開發效益，未來再計畫進行土地變更。