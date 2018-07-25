〈鴻海窘貼息〉法人分析兩個原因導致賣壓出籠 仍看好將穩步填息

鴻海 (2317-TW)、鴻準 (2354-TW) 今 (25) 日同步除息，但受外資轉賣超影響，填息表現不如預期，分別下跌 0.5 元、0.6 元，雙雙貼息，對此，法人分析有兩大原因，包括第一、鴻海將工業富聯 (FII) 切割出去掛牌，資金可能出現減碼鴻海、增持 FII 的狀況；第二、市場對蘋果新機銷售仍有疑慮，因此操作較為保守，但整體來看，回歸鴻海營運基本面，仍看好其下半年營收表現，對鴻海填息行情並不悲觀。

華南投顧董事長儲祥生表示，在工業 4.0 趨勢下，鴻海旗下 FII 的網通、伺服器業務等毛利率較高，較具競爭力，因此資金在二選一狀況下，相較鴻海，長線資金較青睞 FII。

此外，市場對蘋果新機銷售仍有疑慮，各外資陸續調整蘋概股估價和看法，在此雜音干擾下，今年蘋概股表現恐不如以往，且蘋概股已整理一長段時間，在下半年蘋果新機題材激勵下，漲幅空間有多大，仍需要觀察。

台新投顧副總黃文清則認為，在鴻海除息前，股價已經從 80 元漲到 85 元，小漲了一段，今日股價終場跌 0.6%，相較於大盤跌幅近 0.3%，鴻海跌幅仍在合理範圍內，股價並沒有特別弱勢。

因此，黃文清表示，回歸到鴻海的營運面，隨著傳統旺季的到來，加上基本面的好轉，估計鴻海股價有機會逐步回溫，整體來看，對於鴻海的填息行情並不悲觀。