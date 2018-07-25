聯電Q2每股賺0.3元 ASP提升帶動 Q3營收可望優於Q2

晶圓代工二哥聯電 (2303) 公佈第二季毛利率上揚到 17.2%，單季每股普通股獲利為 0.30 元。展望第三季，產能滿載，在 ASP 提升的挹注下，第三季營收可望優於第二季。聯電第二季成績單，合併營業收入為 388.5 億元，較首季的 375.0 億元成長 3.6%，與去年同期的 375.4 億元相比成長 3.5%。第二季毛利率為 17.2%，明顯優於今年首季的 12.4%，第二季歸屬母公司淨利為 36.6 億元，單季每股普通股獲利為 0.30 元；而聯電今年第一季歸屬母公司淨利為 34 億元，第一季每股普通股獲利為 0.28 元。



聯電總經理王石表示，在第二季，聯電晶圓專工營收較上季成長 3.6% 達到 387.7 億元，營業淨利率為 8.4%。整體的產能利用率來到 97%，出貨量為 185 萬片約當 8 吋晶圓。第二季營運成果反映了市場對 8 吋與 12 吋成熟製程的強烈需求，這主要來自電腦周邊與通訊應用，也讓聯電在 107 年上半年每股獲利達到新台幣 0.58 元，同時創造了 134.2 億元的自由現金流量。



展望第三季，聯電提到，單季晶圓出貨量與上季持平、晶圓平均美元價格上升



、平均毛利率達 15%，至於單季的產能利用率也將高於 90%；聯電也透露，目前產能滿載，在 ASP 的提升，包括 8 吋廠漲價效益的帶動下，第三季營收將會優於第二季。至於聯電今年資本支出為 11 億美元。



王石提到，預期第三季的需求將會持平，主要原因來自於智慧型手機產品在市場上需要更多時間來消化、以及美中貿易緊張加劇了宏觀環境的不確定性。此外，也強調，為了能在這市場上取得競爭優勢，聯電董事會通過購買與富士通半導體所合資的 12 吋晶圓廠三重富士通半導體 (MIFS) 全部股權；董事會並決議在中國大陸從事晶圓專工業務的子公司和艦芯片製造 (蘇州) 股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 股票，並向上海證券交易所申請上市交易。