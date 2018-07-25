中鋼協：上半年鋼鐵行業運行穩中向好

中國鋼鐵工業協會會長於勇25日在中國鋼鐵工業協會五屆八次常務理事(擴大)會議上表示，在國家持續推進供給側結構性改革，嚴禁新增產能和防範“地條鋼”死灰復燃等政策措施推動下，上半年鋼鐵行業運行穩中向好。

他介紹，上半年鋼鐵行業運行主要有以下特點：優質產能繼續得到有效發揮，鋼鐵供需基本平衡。國際貿易環境日趨復雜嚴峻，鋼材出口繼續下降。鋼材市場價格比較穩定，總體保持在合理區間。鋼鐵企業效益持續好轉，運營質量不斷提高。進口鐵礦石價格比較平穩，焦煤及廢鋼價格大幅上漲。主動加大投入，環保水平持續提升。

“上半年會員企業中有75家企業資產負債率同比下降，佔統計企業的75%。沙鋼、杭鋼、方大、三鋼、陝鋼等一大批企業資產負債率明顯下降。”於勇說。

他也表示，鋼鐵行業運行還面臨著一些亟需解決的突出矛盾和問題：受結構調整和利益驅動，新增產能衝動、“地條鋼”死灰復燃衝動依然存在，亟待建立嚴禁新增產能和防範“地條鋼”死灰復燃長效機製;其次，鋼鐵生產依然保持較高水平，6月份粗鋼日產水平達到267萬噸，再創歷史新高。下半年如果仍然保持如此高的產量，會進一步加大鋼材市場的壓力和風險等。

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