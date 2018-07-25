【IPO追蹤】百濟神州傳籌78億

主要研發癌症創新型分子靶向及免疫腫瘤藥物的百濟神州(BeiGene)已通過上市聆訊，據報集資10億美元(約78億港元)。

路透旗下IFR引述知情人士透露，百濟神州在港進行第二上市，發售約10%已擴大股本，計劃集資8億至10億美元(約62.4億至78億港元)。

據初步招股文件披露，截至今年3月底止首個季度，百濟神州錄得虧損約1.05億美元，去年全年則蝕約9603.4萬美元。今年首季度收入約3254.4萬美元，當中來自產品收入達2325萬美元，但去年同期沒有任何收入。

百濟神州已預期，今年將有重大開支及蒙受經營虧損，主要是作進一步臨床前研究及開發工作，以及對在研藥物進行臨床開發等。

百濟神州於中國蘇州擁有約11,000平方米的生產設施，該公司生產用於臨床供應的小分子和生物製劑在研藥物，倘若獲得批准，該公司計劃將其用於小分子在研藥物的商業化供應。2018年1月，該設施獲得江蘇省食品藥品監督管理局頒發的生產許可證，這是在新藥申請批准後於中國商業化生產zanubrutinib所必需的許可證。

此外，該公司已與廣州開發區的聯屬公司廣州凱得科技發展有限公司成立合資企業，在中國廣州建立24,000升商業規模的生物製劑生產工廠。超過300百萬美元的資金用於建造10萬平方米的生產基地。該公司預計該設施的第一期工程將於2019年完工。該公司於中國北京的研發工廠擁有約140平方米的生產設施，為部分小分子在研藥物提供臨床前及臨床試驗材料。

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