Nikon宣佈將推出全新的全幅無反光鏡相機與鏡頭

經過多日來的謠言與猜測，Nikon(7731-JP) 在今日 (25 日) 正式對外宣布將推出新的 Nikkor 鏡頭與無反光鏡相機，並持續追求光學領域的卓越表現。

隨著數位相機市場不斷萎縮以及來自各手機內置相機的競爭威脅，Nikon 改變生產策略，專注在無反光鏡相機的製造，這是相機領域中唯一成長的區塊。全球數位相機出貨量在 2017 年下降至 2010 年高峰的五分之一，為 2500 萬台。

據相機與影像產品協會 (Camera&Imaging Products Association) 的數據顯示，其中 750 萬部是單反相機，增長率減少 10%，而有 400 萬部是無反光鏡相機，成長率達 30%。

新的無反光鏡相機相較以往來的更小更輕。此外，它能提供比智慧手機更高的畫素。因此受到女性和年輕人的歡迎。新推出的型號價格預估在 20 萬日圓至 30 萬日圓 (1800 美元至 2700 美元)，最早可能在秋季開始推出。

另外，Nikon 表示，無反光鏡機身將採用新的鏡頭座，但同時也將配備一個新的轉接環，允許舊的 F 接環境頭能夠在新的無反光鏡相機上使用。

據 Nikon 的新聞稿表示:「公司正在開發新型無反光鏡相機和 Nikkor 鏡頭，將實現光學性能的新維度。」此外，公司也表示:「新無反光鏡相機是 Nikon 百年來不斷追求專業成像技術以及卓越的光學製造技術的結晶。」

今年，無反光鏡相機的出貨量預估將超過單眼相機。促使 Nikon 重返市場。