歐股盤前─容克將與川普會面 歐洲Stoxx 50期指小跌0.03%

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 將與美國總統川普會面，協商鋼鋁、汽車關稅議題；今 (25) 日歐股盤前，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度小跌 0.03%。

台北時間週三下午 2 點 23 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.01%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.10%。

歐洲產業消息方面，達梭系統公司 (Dassault Systemes)、德意志交易所 (Deutsche Boerse)、西班牙電力公司 Iberdrola，以及西班牙國際銀行 (Banco Santander)，今日都將公布財報。

容克週三將與川普在白宮會面，協商鋼鋁、汽車關稅議題。

本次會談的目的，是嘗試降低美國與歐盟間的貿易緊張關係；美國已對歐盟進口的鋼鐵、鋁材，分別課徵 25% 及 10% 的關稅；歐盟也不甘示弱，對價值 32 億美元的美國商品，加徵關稅。

除鋼鋁外，美國還打算「加碼」，對歐盟進口汽車，課徵 25% 關稅，影響規模近 500 億美元。

不過，歐盟方面也備妥了 1 份報復性關稅清單，作為談判破局時的反制措施。

川普日前於推特發文，呼籲在貿易上「占美國便宜」的國家，應與美方協商，達成公平貿易關係，「否則將遭關稅痛擊」。

受惠於財報利多，昨日道瓊工業指數收漲 197.65 點 (0.79%)，至 25241.94 點；標普 500 指數收漲 13.42 點 (0.48%)，至 2820.40 點；那斯達克指數則收跌 1.11 點 (0.01%)，至 7840.77 點。