一零四股東會通過配息9.6元 看好人資管理需求 投入大數據及軟體研發

一零四 (3130) 股東常會通過承認 106 年度營業報告書及財務報表，並改選董事及監察人，董事長由楊基寬續任，且通過配息 9.6 元，以今日收盤價 177.0 元計算，殖利率 5.42%。一零四 2016 年因認列所得稅利益逾 4300 萬元，及處分子公司一零四人力資源顧問投資利益逾 3800 萬元，墊高獲利基期，因而導致去年稅後淨利較 2016 年減少逾 20%，EPS9.6 元。



而一零四為加強大數據及人資軟體的研發，今年持續投入較多研發金費，希望透過雲端大數據整合倉儲與處理、語意分析及使用者行為分析等專案，實現數據驅動 (Data-driven) 的產品發展策略，並持續投資雲端與賣斷版系統之開發以滿足企業於人才管理上的需求。