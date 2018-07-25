台經院6月製造業與服務業營業氣候測驗點升轉降 營建業結束連四跌

受惠於國際原物料價格續強、機械設備需求暢旺，使得傳統貨品出口、生產與外銷訂單表現依舊強勁，惟智慧型手機銷售動能不佳、虛擬貨幣挖礦熱潮轉弱，導致資通訊科技產品出口與生產成長放緩，外銷訂單年增率由正轉負，加以全球貿易爭端擴大不確定性因素干擾，影響製造業廠商對於當月與未來半年景氣看法轉為保守；服務業方面儘管股市交易熱絡，帶動證券業對景氣看法續強，然零售業受傳統淡季影響，市場消費力道偏弱，業績普遍不如上月，影響廠商對當月景氣看法轉為悲觀；營建業方面受惠於設備工程更新與民間房建項目工程需求增強，拉抬營造業廠商對當月與未來半年景氣看法。根據台經院調查結果，6 月製造業與服務業營業氣候測驗點皆由上升轉為下滑，營建業則結束先前連續四個月下跌的態勢。在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做 2018 年 6 月問卷結果顯示，認為當 (6) 月景氣為「好」比率為 27.9%，較上月 36.2% 減少 8.3 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 22.6%，較上月 12.7% 增加 9.9 個百分點，其中以電子機械業看好比例較高；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的 30.9% 減少 4.5 個百分點至當月的 26.4%，看壞比率由上月的 11.1% 增加 4.8 個百分點至當月的 15.9%，多數廠商以持平看待。



將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過台經院模型試算後，2018 年 6 月製造業營業氣候測驗點為 100.52 點，較上月修正後之 101.47 點減少 0.95 點。



在服務業調查部分，除證券業對當 (6) 月與未來半年景氣看法皆偏向樂觀外，其餘產業多以持平看待。



將上述服務業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，2018 年 6 月服務業營業氣候測驗點為 94.88 點，較上月修正後之 97.96 點減少 3.08 點。



在營造業方面，2018 年 6 月景氣好轉及未來半年景氣能見度提升，為此次營建業營業氣候測驗點反彈的主要原因，其中 6 月主要是受惠於電廠、捷運與污水系統等設備更新需求有所增強，加上房屋建築新建開工氣勢暢旺所致，而未來半年營造業景氣則有公建投資決標金額維持在高檔水準、房建工程收入趨增等利多因素的加持。



而不動產業方面，不管是 2018 年 6 月或未來半年景氣表現均不佳，其中 2018 年 6 月國內六都建物買賣移轉件數月增率達到 - 8.2%，係因 5 月各地區先後湧現的建案交屋潮已過，加上賣方價格讓利程度明顯縮減所致，而未來半年不動產業景氣看壞的比例上升，房市所面臨的供給壓力未減、銀行端對於房貸及建築融資趨向謹慎則是主要關鍵。



將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，本次營建業 6 月營業氣候測驗點為 97.95 點，較 5 月之 94.00 點上揚 3.95 點，結束先前連續四個月下跌的態勢。