新MacBook Pro出現過熱降頻致命問題 蘋果正式向用戶致歉

蘋果 (AAPL-US) 週二 (24 日) 證實搭載 Touch Bar 的新 MacBook Pro 筆電出現系統散熱的漏洞，並正式向用戶致歉。目前已推出 macOS High Sierra 10.13.6 補充更新，以解決四核和六核處理器機型過熱降頻的問題。

蘋果上週搶先發布新款 MacBook Pro 筆電，但將近一週許多評測反映，新款搭載 Touch Bar 的 MacBook Pro 筆電過熱時，會導致執行效率降低。

蘋果 13 日推出全新的 MacBook Pro 系列。(翻攝自：蘋果官網)

蘋果週二 (24 日) 發表聲明：「經過廣泛的效能測試後，我們發現在系統韌體中遺失一個數位金鑰影響了熱管理系統，這可能導致新 MacBook Pro 在高熱量負載下，自動降低處理器的時脈。因此在今天的 macOS High Sierra 10.13.6 的補充更新中，包含了這對這個漏洞的修復程式，建議用戶更新。」

蘋果也提到，對於體驗到 MacBook Pro 效能不佳的用戶，我們致上誠摯的歉意。

MacBook Pro 採用 Intel i9 CPU 處理器，「基礎時脈」達 2.9 GHz，號稱是最強大的蘋果筆電。先前許多網路評測懷疑新款 MacBook Pro 的過熱降頻原因是出在不良的散熱設計。

國外知名 YouTuber Dave Lee 上週發布影片，評測中發現新款 MacBook Pro 執行需求高負載應用軟體時會引發過熱降頻，時脈降至 2.2GHz。但把這款筆電放進冰箱時效能就提高了。

當時研判因為機身散熱設計不良導致 i9 CPU 處理器無法完全發揮功能。週二 (24 日) 蘋果發表聲明，系統散熱管理軟體出現漏洞才導致過熱降頻，排除了先前散熱設計不良的疑慮。

蘋果發布 macOS High Sierra 10.13.6 補充更新版。(翻攝自：蘋果官網)

蘋果官網在昨日發布 macOS High Sierra 10.13.6 補充更新版，適用於 2018 年新款所有採用 Touch Bar 的 13 吋和 15 吋的筆電機型。

最新 MacBook Pro 有 13 吋及 15 吋機型可供用戶選擇，目前台灣地區尚未發售，官網起價分別為台幣 41900 元到 89900 元。