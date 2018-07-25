IDC：歐洲將成為區塊鏈投資的第2大市場

據 IDC 的全球半年度區塊鏈投資支出指南，歐洲將成為區塊鏈技術的第 2 大投資者。

區塊鏈被 IDC 定義為交易或記錄的數位分布式帳目，為一個沒有單一的中央存儲庫或賬目。分佈式技術可讓資訊更安全的儲存。

IDC 報告指出，2017 年至 2022 年區塊鏈技術投資支出的年複合增長率 (CAGR) 預計落在 80.2%，歐洲將把投資支出從 2018 年約 4 億美元，增加到 2022 年的 35 億美元，幫助它縮小與最大的區塊鏈投資者美國的差距。

依照區塊投資區塊鏈金額 / 圖：IDC

據了解，2017 年是歐洲區塊鏈的重要一年，IDC 最近在歐洲進行的一項調查顯示，在理解區塊鏈適用性和實用性方面仍有一段路要走，特別是在中小型企業裡。

IDC 分析師 Carla La Croce 表示，歐洲市場的靈活性不如其他地區，而在業務規模方面也更加分散。儘管如此，公司認識到該技術的重要性，並開始探索如何在其業務中部署，也將增加投資的額度。

分析師 Stacey Soohoo 提到，區塊鏈的熱潮持續的在產業內外發酵著，而未來跨行業或企業的合作將會是領域發展的關鍵。

IDC CEMA 系統和基礎設施解決方案項目經理 Mohamed Hefny 表示，區塊鏈為初創企業和該地區的新興市場提供了巨大的機會。他認為，技術的關鍵是速度和敏捷性，而歐洲的科技規模並不是一個優勢。

區塊鏈最大和成長行業是金融部門，預計今年的投資額達 1.73 億美元 (佔總數的 42%)。其他快速增長的市場是供應鏈相關的市場，如製造業和零售業，分別為 82.7% 和 82.5% 的 CAGR。

雖然傳統上最大的行業更傾向於投資區塊鏈，但公用事業、專業服務、和政府等行業也有望實現強勁增長。至 2022 年，IDC 認為最重要的案例是貿易融資、交易結算、身份管理、監管法章、跨境支付、和結算等資產管理項目。

IDC 表示，未來服務業將占 2022 年區塊鏈投資增長的三分之二以上，由硬體投資帶動軟體投資，最後推動資安管理投資。