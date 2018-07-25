NCC首提出傳播政策綠皮書 聚焦8大諮詢議題

NCC 今 (25) 日發表首次以跨產業生態系統思維出發的傳播政策綠皮書，期望帶動各界聚焦討論匯流情境下傳播領域的各重要問題，NCC 指出，為使問題聚焦討論，特別從策略面整理出 8 大諮詢議題，包括「政黨、政府退出媒體」、「多元選擇付費」、「分潤機制」、「必須播送 (必載)」等目前廣電產業環境中複雜難解又亟待解決的核心議題。

NCC 表示，隨著通訊傳播匯流持續演進，「傳播」的方式和意義已與過去截然不同，，在行動化、數位化、互動化及寬頻化趨勢下，已經改變消費者使用行為，各行各業都面對數位轉換 (Digital Transformation) 議題，特別是翻轉過去通訊傳播產業垂直產業生態及營運模式，不但衝擊既有市場秩序，更帶來影視內容產業結構性變化。

NCC 強調，因應匯流及產業環境變化，前瞻引領後匯流產業風貌，基於執掌制定法令與管理規範，必須能夠健全傳播環境，導引產業運用基礎網路延伸廣度，利用新科技來提升價值，且掌握文化話語權與維護多元價值。

因應數位匯流對傳播產業的衝擊，同時整備下階段傳播匯流法制及未來政策規劃，NCC 首次以跨產業生態系統思維出發，提出傳播政策綠皮書；NCC 表示，「綠皮書」一詞源自英國，現在泛指政府對尚未形成政策的特定議題，所正式發表的諮議文件，外界意見蒐集整理後形成的政策，將以政策「白皮書」形式公布。

NCC 說，傳播政策綠皮書先釐清傳播產業在網際網路蓬勃發展下的現況及面臨問題，包括傳播產業的變革、消費者收視聽習慣的改變、本國影視內容產業發展的瓶頸、傳播產業創新服務與轉型的困境等，希望以宏觀、整合及開放的觀點，導引各界參與及討論匯流架構下傳播產業的核心議題。

NCC 表示，傳播政策綠皮書是採「多方利害關係人治理模式」（multi-stakeholder governance model），研擬政策性議題邀請各界參與和溝通，以符應新型態公民社會的對話方式。

為使問題聚焦討論，NCC 說，傳播政策綠皮書從策略面整理出 8 大諮詢議題，包括「政黨、政府退出媒體」、「多元選擇付費」、「分潤機制」及「必須播送 (必載)」等，希望能集思廣益，將所得的意見進行歸納整理，發展出適切的治理架構和政策，希望能夠支持視聽業者順應匯流趨勢，站穩利基市場。

此外，NCC 預計 7 月 26 日舉行有線電視新未來高峰論壇，邀請韓國、美國、香港與新加坡等地的專家與產業界人士，以有線電視數位化後的發展為主軸，針對「有線電視產業整體發展趨勢」、「有線電視多元選擇付費方案之機會與挑戰」、「全數位化創新應用服務之商業模式與願景」等議題進行分享及討論。

NCC 強調，傳播政策綠皮書近期將在 NCC 網站及公共政策網路參與平台進行 60 日的公告與諮詢各界意見，且擇期辦理公開說明會及產學研界 (小型) 座談會，除歡迎一般大眾參與，也將主動邀請傳播、電信界及網際網路相關業者加入，共同為前瞻視聽傳播未來發展與治理提供寶貴意見。