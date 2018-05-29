玻纖布廠籌資急 德宏要辦2億元現增案 富喬擬發CB籌6億元

PCB 產業去年景氣轉佳，上游玻纖布廠德宏工業 (5475-TW) 、富喬 (1815-TW) 去年營運都有不錯的表現，均有盈餘入袋，同時，在近期相繼提出辦理現金增資案及發行無擔保可轉換公司債的市場籌資計畫。

富喬工業今 (29) 日董事會決議發行擬發行 6 億元的可轉換公司進行市場籌資，將在近期內送件，富喬工業的此一發債籌資計畫預計最快在 7 月底完成，募集資金將用於償還銀行貸款，預計一年可以節省 1100 萬元的利息支出。

而德宏工業在去年營運走出谷底，全年稅後純益 1.22 億元，每股純益 0.8 元，不僅較上一年轉虧為盈，且創 6 年來最佳獲利成績；公司 21 日向金管會證期局送件擬辦理 2 億元股本現金增資案目的要降低負債比改善財務結構。

德宏現增案暫定以每股 6 元折價發行，擬自市場籌資 1.2 億元，用於改善財務結構，主辦券商為華南永昌證券，如一切順利，可望於第 3 季完成資金的募集，也可望將負債比降至 70% 以下。

德宏工業目前在台灣擁有 310 台電子級玻纖布織布機，在江蘇省蘇州擁有 480 台電子級織布機。

德宏工業在第 1 季財報營收 6.59 億元，稅後純益為 2869 萬元，每股純益 0.18 元，第 2 季出貨狀況仍維持穩定。