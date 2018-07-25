熱浪摧殘美國西南部 沙塵暴規模直逼1930年黑色風暴

熱浪正侵襲全球各地，亞洲、歐洲、非洲均傳重大災情，美國西南部也遭重創，部分地區 24 日高溫近攝氏 49 度，寫下今年新高紀錄。農業生產因此遭到破壞，主要湖泊、河流迅速乾枯，野馬因為沒有水喝而死亡。

此外，巨大的沙塵暴襲擊拉斯維加斯和鳳凰城等主要城市，並帶來嚴重的野火，在各地造成災情。亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州和猶他州的大部分地區，已經處於嚴重乾旱。

亞利桑那州和科羅拉多州許多志工，正用卡車將數千加侖的水運送到偏遠的牧場，那裡的水源經乾涸，植被消失。

美國國家氣象局數據顯示，週一是德州韋科市史上最熱一天，氣溫高達攝氏 45.5 度，預計本週會成為西南地區迄今為止最熱的一週。

美國西南面臨熱浪襲擊

鳳凰城情況更嚴重。從 23-25 日，高溫已到接近攝氏 46 度，政府因此發出「過熱警告」，建議居民留在室內，不要外出。

鳳凰城和拉斯維加斯還發生大規模的沙塵暴，規模恐怕不輸給 1930 年代黑色風暴事件 (Dust Bowl)。

對加州來說，電力供應也成為一大問題。電力供應商向家庭和企業發出警報，要求家庭和企業節約用電。加州檸檬也由於熱浪帶來損失，導致一些市場批發價格上漲約 40% 或更多。加州柑橘生產迥協會認為，供不應求的情況恐會持續到 9-10 月。

反映在農產品期貨市場上，過去幾週以來，玉米等農作物大多走高，主因是目前玉米進入關鍵的授粉期，高溫乾燥不利於生產。

不過芝加哥期貨交易所 (CBOT) 玉米期貨在連漲 6 天後，週二轉為下跌，因美國農業部周一報告顯示，上周美國玉米生長優良率與之前一周持平，讓分析師感到意外，他們原本認為在乾旱影響下，優良率將出現下挫。