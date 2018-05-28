香港財庫局長：同股不同權不會無限期存在 這幾種情況觸日落條款

香港《明報》報導，香港財經事務及庫務局長劉怡翔昨 (27) 日於網誌上表示，雖然「同股不同權」沒設立有時限的日落條款，但不代表不同投票權會無限期存在。

他說，如果不同投票權受益人身故、不再為董事、無行為能力或已轉移其不同投票權股份，相關不同投票權就必須終止，這就是由事件觸發的自然「日落條款」。

此外，投資者擔心倘若同股不同權架構的公司被納入主要股票指數，近年興起的被動基金，包括交易所買賣基金 (ETF) 都會在別無選擇的情况下買入這些公司的股票。劉怡翔表示，各大指數公司已經就此議題進行市場諮詢，並得出不同結論。

例如標普表明同股不同權公司不會被納入包括標普 500 在內的幾個主要指數；富時指數表示至少 5% 投票權由公眾股東持有的公司才會被考慮列入指數；MSCI 明晟考慮把同股不同權架構的公司在指數中的比重下調。

至於香港恒指公司，會將符合市值及成交等要求的同股不同權公司納入恒生綜合指數的選股範疇，但由於不同投票權公司架構對香港來說相對較新穎，開初將指數合計比重設為最高 10%。

由此可見，各大指數公司的舉措可以在某程度上減輕被動基金因為追蹤主要股票指數，而在別無選擇下買入同股不同權公司的問題。

此外，《星島日報》報導，香港財政司司長陳茂波昨天表示，已收到大陸幾間「獨角獸」企業申請來港上市，並有很多其他企業仍在洽談中。有信心新上市制度可吸引不同地區的企業來港集資，或進行第二上市。

