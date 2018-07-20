到底是不是中國準QE？分析師吐槽：期望不用太高

中國人行近來透過提供中期借貸便利資金 (MLF) 等流動性支援方式，希望提升銀行放貸及信用債投資，也讓市場產生 QE 預期。但有分析師認為，外界對中國準 QE 的預期是誤讀，認為人行最新舉動和 6 月擴大 MLF 擔保品範圍的目標一脈相承。

近來市場傳出窗口指導銀行增配 AA + 以下信用債後，外界開始把人行的最新動作視為準量化寬鬆 (QE)，把資金注入信用債市，緩解民間企業融資難問題，避免信用債市場發生流動性枯竭，並刺激經濟增長和提振通膨。

RBC Capital Markets 亞洲外匯策略主管 Sue Trinh 指出，很明確可看出，人行將鼓勵購買更多企業債，更直指中國在其他全球其他國家紛紛收緊貨幣政策的當下，會反其道而行推出更多量化寬鬆措施。

不過，興業研究固定收益首席分析師徐寒飛卻不這麼認為，強調市場對人行 QE 的預期可能是種誤讀。

他指出，人行在 6 月初就曾宣佈，適當擴大 MLF 擔保品範圍，將不低於 AA 級的小微企業、綠色和「三農」金融債券，AA+、AA 級公司信用類債券等等納入擔保範圍。由於上述動作在緩解信用債壓力的作用上效果有限，才會有最新透過 MLF 支持刺激銀行配債的政策。

徐寒飛指出，雖然這麼作降低了銀行的資金成本，卻無法改變目前信用債壓力較大的源頭，也就是發行人的再融資能力和獲利能力。此外，銀行表內投資信用債不僅是因為風險偏好影響，還受制於風險管理政策和資本金約束。

以目前監管和銀行狀況來看，就算人行以 MLF 降低了相應成本，也不太可能讓銀行大舉投資中低評級信用債，相對釋放出來的流動性規模也就有限。因此在信用債基本面有大幅度改善以前，對目前內容版本的「QE」期望不必過高。

講到這邊，不管這回到底是不是中國準 QE。回想當年金融危機時，美國和歐洲央行透過大規模放鬆貨幣政策，對美元和歐元的走勢有很大影響。這回中國準 QE 傳得沸沸揚揚，對人民幣走勢會有怎樣影響？

徐寒飛表示，根據美德短端國債利差估值的美元指數，已經逐漸出現高估，預計美元指數的強勢反彈很可能 7 月進入尾聲。加上近期人民幣早已充分釋放市場情緒，預計貶值幅度將放緩，甚至可能出現反彈。