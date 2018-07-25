夏季iPhone員工招聘開跑 富士康砸9千元獎金留員工

據了解，蘋果 (AAPL-US) 手機 iPhone 組裝廠富士康 (2317-TW) 為了提升今年的手機產能，正提供員工保留獎金，也加大了其中國鄭州廠的招聘力度。

外媒報導指出，富士康將針對今年續簽的生產員工提供高達人民幣 2000 元 (約台幣 9000 元) 的一次性獎金，而招聘潮預計將延續至 2018 年 11 月。

蘋果供應商們通常會在夏季開始招聘，以準備每年秋季推出的 iPhone，富士康與和碩 (4938-TW) 早在 2016 年 5 月、2014 年 6 月就開始招聘廣告。

去年第 4 季度的 iPhone 銷量同比略有下滑，使部份供應商遭受損失。然而，去年還是任然設法提高利潤的富士康今年也希望在毛利方面下功夫。

由於蘋果今年有望提供更便宜的 LCD 手機型號，2018 年有望成為 iPhone 的換機潮，而供應鏈更是可以受惠。

外界預測富士康將成為今年推出的 3 款 iPhone 主要組裝商，包含了第 2 代 iPhone X 的所有訂單、iPhone X Plus 機型的 90% 訂單、及 LCD 型號的 75% 訂單。

台積電 (2330-TW) 大約一個月前已經開始量產其 7 納米工藝生產的晶片，包括蘋果的 A12 處理器。

著名分析師郭明錤認為，蘋果將在 9 月推出的 3 款 iPhone 是：