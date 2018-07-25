關稅+薪酬 美國企業成本開始走高

關稅引起的原材料成本上升、用工短缺造成的員工薪酬上升正困擾着美國企業，尤其是製造業公司。

美股工業品板塊資金流出。工業股巨頭市場表現不佳，卡特彼勒年初至今跌幅為 13%，製造業巨頭 3M 公司同期跌幅為 14%。反映出市場一定的擔憂情緒。

上周一些工業股財報超預期，股價有所回升。美國緊固件製造商快扣公司和設備維護產品製造商固安捷公司提供的螺栓到清潔用具需求強勁。高科技製造企業 Honeywell 四大類產品銷售額和利潤率業績不錯，公司還預測第三季能夠保持此態勢。

儘管如此，關稅對於美股工業品板塊的未來影響，投資者似乎看得很清楚。

關稅引起的業績「蒸發」

美國鋁業年初至今股價跌 23.28%。據路透社報導，美國鋁業公司本周稱，公司每月的額外支出將高達 1400 萬美元，因為公司最大供應國加拿大進口的鋁產品被徵收了 10% 關稅。

洗衣機製造商惠而浦第一季的一部分利潤曾因關稅政策而被抹平。據 FactSet，去年惠而浦四季報銷售額為 57 億美元，年增率增速 1%，但由於美元走強，惠而浦的銷售額兌成美元後年增率下降 1.6%。

今年 4 月，在惠而浦業績會上，CEO Marc Bitzer 曾表示，一台洗衣機的零部件中，鋼和鋁占很大比重，但這兩種材料因關稅問題導致成本大幅上升。

用工成本上升

失業率最近觸及 4% 的歷史低點，企業對勞動力的需求提高了，企業勞動力成本也在上升。目前勞動力工資水平提升，企業在有限的預算下僱傭的勞動力數量變少了，這將影響工業企業產量。

華爾街日報指出，夏洛特市、北卡、休斯頓尤其缺少有經驗的工人，因為這些地區的鋼廠正在擴大製造油氣井管道的生產線。關稅加征有利於擴大本土油氣開採公司產品和服務的需求。

美國勞工部數據顯示，製造業的失業率目前已創 15 年新低。芝加哥商業景氣指數成分公司中，約三分之一在調查中稱，給員工漲了薪酬。

帕卡公司與卡特彼勒跌幅相近，今年跌近 12%。華爾街日報分析稱，重卡市場反映出需求增長與投資者的擔憂之間的落差。北美重卡訂單量創 20 年曆史新高，但產量增速卻遲遲沒跟上腳步，一是因為企業勞動力不足，一是由於關稅政策變化導致產業鏈某些環節不得不變更，另外還有可能一部分訂單今後將被取消。