亞泰通過配息2.75元 估今年營收及獲利可望維持新高水準

影像感測器 (CIS) 廠亞泰 (4974) 今天召開股東會，會中承認 2017 年財報及通過配發 2.75 元現金股息，以 6 月 11 日收盤價 46.7 元來估算，殖息率為 5.89%。亞泰總經理吳淑品表示，第二季業績與去年同期差不多，今年全年營收及獲利可望維持新高水準。亞泰 2017 年營收為 36.53 億元，年增 15%，營業淨利為 4.09 億元，年增 37%，主要為營運規模展現、管理績效提升及緬甸廠效益發揮，毛利率提升所致，稅後淨利為 3.01 億元，儘管匯兌損失，但年增 10%，每股盈餘 4.25 元，營收及獲利均創新高。



亞泰生產的 CIS 主要應用多功能事務機 (MFP) 等領域，去年明顯成長帶動營收創高，預估今年出貨量可望維持去年水準。



亞泰目前全球前五大的多功能事務機品牌廠有 4 家是公司客戶，全球市占率超過 35%，公司近幾年亦積極開發新產品，其中當紅的掃地機器人掃瞄影像模組於去年第四季開始出貨，由於掃地機器人訂單暢旺，預估第三季單月可望生產 25 萬套，今年掃地機器人有機會佔營收比重 5%。



吳淑品指出，為因應市場需求，亞泰在緬甸廠架設第 3 條生產線，目前 30 萬套設備已經到位，預計第三季開始量產，量產後月產能將增加為 90 萬套，至於大陸廠部分，目前年產能約 1700 萬套，預估今年年產能約 1500 萬套。



亞泰第二季業績不僅優於首季，也會比去年同期歷史次高相當，今年仍是逐季成長至第三季，全年業績可望維持去年新高水準。

