〈華碩新機發表〉上市銷量衝20萬台 整體市占要拚台灣第一

華碩 (2357-TW) 新機 ZenFon Max Pro 主打兩天續航力超大電量，繼雙印、香港及俄羅斯銷售告捷，今 (24) 日宣布在台開賣，邀請 3000 名粉絲擔任代言人分享使用心得。華碩指出，今年 ZenFone 5 及 5Z 在台銷售已經超過 10 萬台，預期 Max Pro 銷量有望超過 20 萬台，手機銷量要拚台灣市占第一。

華碩 ZenFone 5 系列最大電量手機 ZenFone Max Pro 手機，今 (24) 日宣布全台開賣，繼雙印、香港、俄羅斯告捷後，期待在台灣也能受到中階消費客層的喜愛。

華碩表示，ZenFone 5 及 5Z 目前在台灣銷售已累計超過 10 萬台，ZenFone Max Pro 目標族群萬元以下購機預算消費客層，估計一個月銷量可以超過 4 萬台，「拿（市占）第一應該沒問題」今年銷量上看 20 萬台，有望占全年台灣銷售總量 40%。

華碩 ZenFone Max Pro 主打超大電量，長達兩天續航力，並開放華碩會員 3000 名預購，請華碩會員擔任代言人，分享使用心得。

華碩日前指出，ZenFone 5 及 5Z 登上 4、5 月單月 Android 系列手機市占率第一，不過跟市調機構最新公布銷量市占僅 11.9% 數字不同，華碩表示，該市調機構數字並未包括華碩官網及電商等銷售數字，華碩市占至少 15% 以上，不過落差部分待釐清後再向外界公布。