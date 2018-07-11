亞泰影像7/24召開法說 法人關注三大焦點

亞光 (3019-TW) 集團旗下感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 將在 7/24 召開法說會，由於第 2 季營收改寫 7 季以來新高，法人關注三大焦點，包含第 2 季獲利表現，尤其是有第 1 季匯損 4367 萬元回沖利益，另外還有第 3 季旺季來自小米及 MFP 廠接單狀況。

而亞泰基本面部分，亞泰已由中國大陸搬遷每月 30 萬套生產設備到緬甸廠，將使當地產能從每月 60 萬套增加至 90 萬套，可望推升緬甸廠營運動能加溫，亞泰影像總經理吳淑品今 (11) 日指出，整體生產設備往緬甸廠搬遷及增加周邊設備已經完成，本月中旬正式投產。

亞泰影像在 6 月正式進入全年旺季開端，月營收首度突破 4 億元大關創新高，達 4.06 億元，月增 21.79%，年增 18.74%；第 2 季營收 10.36 億元，季增 16.69%，年增 1.23%，累計前 6 月營收 19.25 億元，年增 9.43%。

亞泰影像目前 CIS 模組年產能 2700 萬套，在全球市占率維持 35%，公司新增的成長動能在亞泰去年底接獲小米掃地及拖地機器人應用雷射感測模組訂單，受惠小米產品熱賣，預計今年出貨量可上看 200-250 萬套，占亞泰營收比重可達 5%，法人可望關注來自小米方面的追加訂單狀況。

另外，亞泰影像生產醫療器材追蹤人體細胞影像的感測器，及自動提款機用的鈔票辨識裝置，吳淑品指出，這些產品目前已小量量產出貨。

亞泰影像 第 1 季營收為 8.88 億元，毛利率 13%，季減 1.94 個百分點，年減 1.14 個百分點，稅後純益 4106 萬元，季減 44.93%，年減 13.27%，單季每股純益為 0.57 元，其中在第 1 季認列匯兌損失 4367 萬元。