鴻海除息秀明上演 三大法人連8買 能否邁向填息路受關注

鴻海 (2317-TW) 除息秀將於明 (25) 日登場，每股將配 2 元現金股利。市場看好鴻海下半年可望受惠蘋果 iPhone 新機組裝效應，各方資金也展開佈局，三大法人已連續買超 8 個交易日，共計買超 6.35 萬張，隨著三大法人積極積極進場參與，鴻海除息後能否順利填息，將備受矚目。

鴻海今年每股配息 2 元，發放日訂於 8 月 24 日，共計將發出 346.57 億元的現金股利，資金活水有助台股走勢；鴻海先前在股東會上也通過現金減資 2 成，屆時將退還股東每股現金 2 元。

據了解，今年下半年蘋果可能推出 6.5 吋和 5.8 吋 OLED 版 iPhone、以及 6.1 吋 LCD 版 iPhone。市場推測，6.1 吋版新機可能由鴻海與和碩 (4938-TW) 組裝，5.8 吋 OLED 版新機可能由鴻海主導，6.5 吋 OLED 版由鴻海與和碩代工。

看好鴻海下半年可望受惠 iPhone 新機組裝效應，推升營運升溫，三大法人連續 8 個交易日買超鴻海共計 6.35 萬張，其中外資今日雖由買轉賣，賣超 4795 張終止 7 連買，但 8 個交易日以來，外資還是買超鴻海 3.54 萬張，自營商也買超 2.69 萬張、投信則小買 1169 張。

鴻家軍旗下的機殼廠鴻準 (2354-TW) 明日也將同步除息，預計每股配發 3.6 元現金股利，能否與鴻海攜手邁向填席之路，引發市場高度期待。