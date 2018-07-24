中國資管新規收緊私募從事銀行資管業務 加速行業優勝劣汰

中國監管層近期發布資管新規配套細則，其中銀保監會在相關辦法中對私募機構從事商業銀行資管業務進行了明確和細化。業內人士預計，這將加速私募資管業務優勝劣汰的趨勢。

市場人士指出，在目前金融業整體緊縮時期，私募業正處於洗牌階段，與商業銀行合作是私募機構重要的展業手段，此次規範將令較好的私募機構逐漸被市場接受生存下來，較差的則被淘汰。

「這本是正常的市場選擇過程，而監管加速了這一進程。」北京某中型券商證券業研究員認為。

此次銀保監會在其頒布的商業銀行理財業務監督管理辦法中稱，理財產品所投資資管產品的發行機構、受托投資機構和投資顧問應為持牌金融機構。同時考慮當前和未來市場發展需要，規定金融資產投資公司的附屬機構依法依規設立的私募股權投資基金除外，以及國務院銀行業監督管理機構認可的其他機構也可擔任理財投資合作機構，為未來市場發展預留空間。

業內人士解釋稱，目前銀行有大量理財資金期待入市，此前銀行選擇私募機構作為投資顧問都是根據自身標準，而今後如果私募機構希望成為銀行的投資顧問，就必須要得到銀保監會的認可，銀保監會的認定標準將更加嚴格規範，這對大型私募機構更為有利。

他們表示，沒能進入白名單的私募機構，今後能否通過銀保監會的批準，順利的和銀行合作就很難說了，而且銀行的白名單本身就很難進，估計今後私募機構進入白名單的難度會更大。

「私募投顧這條路只能是大私募，原來也是這樣，銀行的白名單太難進，能符合條件進銀行的白名單也不愁沒資金。」北京某中小型私募基金負責人表示。

業內人士預計，私募投顧業務今後可能的發展趨勢是，已和銀行合作的部分大型私募機構可以向銀保監會申請，做銀行理財資金的投資顧問。業績不佳的小私募機構就此被清理掉了，而那些還沒和銀行合作的新私募則將很難進入和銀行合作的候選名單。

而盡管目前私募機構作為銀行資金理財顧問的業務仍有部分存量，但隨著銀行與私募合作的管理將更加規範，嚴格的審核將直接導致更加激烈的競爭，私募行業優勝劣汰的進程將大大加快。

**私募行業更艱難**

在今年中國資本市場整體相對艱難的大環境下，私募行業也未能幸免於難。多數行業人士表示，市場缺乏機會，監管更加嚴格，對資本市場依賴度較高的私募投顧業務將加速整合。

市場人士透露，今年銀行大部分委外的資金不但沒有實現足夠高的收益，部分還出現了浮虧。因此從收益的角度，已經有銀行考慮終止和私募機構的合作，轉而進行自主投資。

業內人士普遍認為，資管新規明令禁止資金池業務，同時結合穿透式管理的要求，此前銀行理財等資金通過資管計劃投資私募股權基金時通常采取的滾動發行、期限錯配、分離定價等操作也均不再可行。私募從銀行獲取資金的難度進一步加大，部分規模小抗風險能力弱的私募機構將難以為繼。

數據顯示，今年上半年逾600只陽光私募收益為負，多只基金清盤離場，整個行業進入洗牌期。小規模的私募機構主要的收入來源於盈利提成，在現階段全面虧損情況下，小私募機構將面臨生存危機。

**與券商合作將更緊密**

業內人士預計，私募機構發行的資管產品今後將更多選擇和證券公司等券商系公司進行合作。由於私募機構和券商存在著很強的利益紐帶，包括手續費分成等，因此券商和私募機構的聯系更緊密。

「證券公司更加願意幫助私募推產品。」西南證券首席研究員張剛表示。

業內人士稱，私募產品的主要客戶多為高凈值高風險客戶，證券公司的客戶風險承受度相對銀行客戶更高，因此在資金募集方面存在更明顯的優勢。

另外，如果私募機構募集資金僅僅投資於股市等二級市場，在監管方面的責任主要是通過證券公司和交易所，因此在實際操作中，私募與券商的溝通聯系更加緊密。

據《中國銀行業理財市場報告(2017)》顯示，截至2017年末，全國銀行業理財產品存續余額為29.54萬億元人民幣，較年初增加0.49萬億元，同比增長1.69%。



路透社2018年2月26日 作者 張曉翀

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