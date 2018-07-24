上海發佈“健康服務業50條”

7月24日從上海市政府獲悉，上海市政府新聞辦7月24日舉行市政府新聞發佈會，翁鐵慧副市長介紹了上海市最新製定的《關於推進健康服務業高質量發展加快建設一流醫學中心城市的若幹意見》相關情況。

製定本次健康50條，上海力求通過深化“放管服”改革、加強政策引導和支持，進一步優化營商環境，構建多元主體協同發展的健康服務產業體係，以此來更好滿足群眾多樣化健康需求。同時，著力推動健康服務業集聚化、特色化、高質量發展，從而加快建設亞洲醫學中心城市，進一步提升上海健康服務發展能級與核心競爭力。

根據市委、市政府決策部署，上海市去年底啓動《意見》起草工作。半年多來，堅持問題導向、需求導向、效果導向，深入開展基層調研，廣泛聽取醫療機構、相關企業、專家學者、市民代表和有關部門意見建議，重點針對“大健康”領域行業機構企業關註的焦點問題、面臨的發展難題，研究提出一係列實質性優惠政策，製定了進一步深化“放管服”的具體舉措。經半年多努力，最終形成50條政策意見，併已報市委、市政府審議通過，即將公佈實施。這也是進入新時代以來我國首個省級健康服務業發展政策。

《意見》由總體要求、重點領域、市場體係、政策支持四方面50條構成(簡稱“健康服務業50條”)。其中，在總體要求部分，明確了《意見》編製的指導思想、發展目標以及未來產業體係構架，強調多措併舉打造以人才為核心、機構為主體、市場為導向、產學研醫深度融合的健康科技創新體係;鼓勵形成一大批高水平、有特色的社會辦醫品牌，構建與卓越全球城市相匹配的高品質健康醫療服務業體係，併提出了到2035年分三步走的目標任務。在重點領域部分，主要聚焦健康醫療、健康服務、健康保險三大領域，分門别類明確未來產業發展的主要方向和配套措施。在市場體係部分，立足於加快構建統一開放、競爭有序、支撐有力、監管從嚴的健康服務業市場體係，突出進一步加大高水平醫療服務平台建設、完善健康科技支撐體係、加快金融保險服務創新、促進合理健康消費、推進“放管服”改革等方面工作。在政策支持部分，從發揮財政資金引導和槓桿作用、合理減輕機構和企業稅費負擔、加強建設用地保障、加大健康信息化支撐、厚植人才優勢等方面，明確了促進健康服務業發展的保障機製。

在“健康服務業50條”編製過程中，根據上海的資源禀賦和戰略優勢，對標國際最高標準、最好水平，牢牢把握進一步提升上海健康服務業發展能級和核心競爭力這一根本目標，突出重點領域，深化改革創新，完善支撐體係。

來源：上證報

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