上半年營收 和碩、緯創年增近1成 廣達年減7%

代工廠和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 及廣達 (2382-TW) 6 月營收、出貨量皆出現年減現象，累計上半年營收，和碩、緯創交出年增 1 成以上的表現，廣達則年減 7%，其中 6 月營收中，和碩與廣達皆繳出近 3 年同期最低紀錄，緯創則寫歷年同期次高紀錄。

和碩受到美系客戶需求平淡影響，6 月營收為 758.92 億元，月減 16.57%、年減 5.21%，寫 3 年來同期最低，第 2 季營收為 2711.93 億元，季減 3.45%、年增 12.82%，則創歷年來同期最高，上半年營收為 5520.86 億元，年增 15.17%。

和碩表示，6 月出貨量 NB 為 45 至 50 萬台，桌機主機板出貨量 90 至 95 萬台片，第 2 季 NB 出貨量為 150 萬台，桌機主機板為 250 萬台片，NB 出貨約季減 25%、年減 16.67%，桌機主機板出貨季增幅度大約持平，年增約 19.05%。

和碩指出，雖然 6 月營收衰退，但只是單月份現象，概括來看上半年營收年增率 15% 符合預期。一般而言，第 3 季仍然是傳統旺季，未來表現可期。

廣達 6 月營收為 657.51 億元，月減 10.2%、年減 28.43%，是近 3 年來同期最差，第 2 季營收為 2082.27 億元，季減 5.75%、年減 11.53%，寫下 2 年來單季新低，上半年營收為 4291.55 億元，年減 7.37%。

廣達 6 月 NB 出貨量為 340 萬台，月增 6.25%、年減 8.11%，第 2 季為 920 萬台，季增 3.37%、年減 13.21%，上半年累計為 1810 萬台，年減 8.59%。

緯創 6 月營收為 670.15 億元，月增 3.78%、年增 3.99%，第 2 季營收為 1893.48 億元，季減 12.76％、年減 2.32%，月營收及季營收寫下歷年同期次高，上半年營收為 4064.01 億元，年增 12.34%。

觀察緯創 6 月各產品線出貨，NB 為 180 萬台，月增 28.57%、年增幅持平，電視為 20 萬台，月增幅持平、年減 20%，桌機為 150 萬台，月增 15.38%、年增 25%，伺服器為 19 萬台，月增持平、年增 5.56%，顯示器為 50 萬台，月增率持平、年減 23.08%。

緯創指出， 6 月出貨表現符合預期，而 7 月因為新的季度開始，出貨量會較 6 月低，旗下各大產品線，傳統都是在第 3 季底、9 月出現營運高峰，看待下半年表現會比上半年表現更好，子公司如緯穎 (6669-TW)、緯軟 (4953-TW) 也可望挹注營收表現。