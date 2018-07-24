節能、影像出貨同步成長 中光電H2營收可望逐季成長 平均毛利維持18%

第三季傳統旺季來臨，中光電 (5371) 節能、影像兩大事業群出貨量同步成長，節能事業 TV、Monitor、平板電腦出貨量有兩位百分比成長，下半年若是總體經濟環境沒有大變化，營收可望呈現逐季成長，毛利率維持第二季 18% 水準。新台幣兌美元匯價由升轉貶，第二季中光電匯兌收益約 1.3 億元，合計業外收益約 1.56 億元，影像事業群燈泡機種比重上升 63%，超短焦、4K、固態光源 (雷射、LED) 機種出貨成長，產品組合優化，第二季毛利率上升到 18.2%，較前一季之成長 2.2 個百分點。



進入第三季傳統旺季，中光電 TV、Monitor、平板電腦可望有 2 位數百分比的成長空間，零組件因遊戲產品新舊交替的關係，成長率約 1 成，近期 TV 報價止跌反彈，對於下半年市況影響性？節能產品事業群總經理林惠姿分析，面板價格有所回溫，不至於漲到一年半前高點，10 代線產能開出，產業仍是供過於求，由於前一波景氣循環，整機廠被缺貨「燙到」，採取增加面板來源的策略因應。



中光電上半年影像事業出貨量約 65.3 萬台，年增率 6%，世足賽刺激，4K 與高端產品出貨持續成長帶動，上半年合併營收 88.6 億元，年增率 16%，影像產品事業群總經理陳士元表示，教育標案需求暢旺，4K UHD、SSI 固態光源及大型展演用高階專業機出貨成長，尤其雷射機種有技術領先優，今年可望有 3 成以上成長幅度。