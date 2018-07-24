輝達新GPU將問世 台系龍頭券商喊買微星 股價衝漲停

輝達 (nVIDIA) 新 GPU 本季末可望上市，國內龍頭券商看好微星 (2377) 受惠電競換機潮，加上本季營收挑戰歷史紀錄，再度喊買該股，目標價 135 元。微星週二 (24 日) 股價在利多激勵之下擴量大漲，近午盤時分一舉亮燈漲停，來到 113 元價位。



第二季營收 282.95 億元，季減 11%，年增 21.7%，創同期新高。該券商指出，第二季為傳統淡季，加上礦卡庫存升高，使得微星上季業績較之往年季減 5% 的幅度為差，而第三季進入旺季，預估營收將季增 12%，較之往年季增 15% 略弱，主因在於繪圖卡庫存消化。



不過，按第二季業績來看，第三季營收可望上探 317 億元，挑戰首季寫下的 317.8 億元高峰。



而預期輝達新的電競 GPU 圖靈 (Turing) 有機會在第三季末至第四季初上市，搶攻耶誕商機，因運算效能可望較 Pascal 高出 50%，吸引玩家更換，有利電競市場再一波大成長，預估微星電競筆電的成長率將恢復近 20% 較高成長，第四季營收有機會季增 8%，再創新高。