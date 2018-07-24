【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日在台積電漲多拉回下，台指期早盤震盪走低，不過陸股開盤後受到國務院公布財政刺激計畫激勵大漲，台股也在國巨領軍被動元件族群拉升下翻紅，終場加權指數上漲 48.5 點，逼近 11000 點大關；籌碼方面，外資在期現貨合計賣超 52.36 億。

《國際金融市場焦點分析》

中國人行昨日意外展開 5020 億元 MLF 操作釋出流動性，今日國務院常務會議宣布，部署財政金融政策，支持擴大內需，推動基建投資，A 股在中國政府貨幣及財政政策雙驅動下連續三日放量上漲，上証指數也在盤中收復 2900 點；受到中國股市上漲激勵，中資金融、基建及內房股今日表現強勁，恆生及 H 股指數今日小幅開高後，便隨Ａ股持續擴大漲幅，雙雙大漲超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

川普於推特上推文警告伊朗別輕舉妄動，引發市場對於伊朗制裁的擔憂加深，推動早盤原油期貨走高，不過隨後受到市場擔憂中美貿易戰升溫，及美國及沙烏地阿拉伯亦有充足的原油產能影響，使得 WTI 原油期貨走跌；農產品市場方面，冬麥收割率為 80%，優於過去五年平均值，及黃豆優良率 70% 高於去年同期 57%，推動黃豆期貨呈現下跌走勢。

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