美股盤中─企業財報強勁 Nasdaq創新高點 道瓊大漲逾220點

Google 母公司 Alphabet 公布獲利強勁，支撑了科技股上漲，並推升 Nasdaq 指數創新高點。

Alphabet 股價上漲 4.2%，創新高點。該公司公布上季獲利較預期強勁，帶來利多。華爾街分析師對 Alphabet 的業務展望，已更具信心。

台北時間 00:19

道瓊工業平均指數上漲 227.43 點或 0.91% 至 25271.72。

Nasdaq 指數上漲 24.57 點或 0.31% 至 7866.45。

S&P 500 指數上漲 17.71 點或 0.63% 至 2825.01。

分析師說，Alphabet 獲利強勁，證實該公司增加支出獲得了回報。機器學習與人工智慧 (AI) 的投資，帶動了 Alphabet 各項業務的創新。

臉書與亞馬遜股價亦各上漲 1.5% 與 1.4%。

這次財報季的初期，表現強勁。根據 FactSet 機構統計，21.4% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 80.6% 獲利優於預期。74.1% 營收高於預期。

分析師說，本季初，投資人對獲利的預期相當高，目前為止，公布的結果也如預期般強勁。最大的擔憂是，若因關稅，企業獲利預估開始下降，則股市可能有賣壓進場。

現在，大多企業似乎並不像經濟學家那樣擔憂貿易戰。

近來，因美國的貿易保護主義立場強化，投資人態度謹慎。週二稍早，川普總統發布推文說：「關稅最了不起。對美國貿易不公的國家應協商出一項公平的協定，否則就提高關稅。」