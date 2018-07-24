暑假、中秋檔期到 六福美食展推餐券搶市 月餅銷售目標年增一成

「2018 美食展」將於 8 月 10-13 日於台北世貿一館登場，六福 (2705) 此次參展主推「大地餐桌秀」，並搭配在地小農食材推出 18 套節氣套餐。六福表示，去年美食展業績約 550 萬元，雖今年餐飲景氣展望保守，目前 7、8 月餐飲業績未達旺季標準，但仍希望今年美食展業績維持去年表現，然今年不只以銷售為目標，更希望藉由美食展推廣小農生態理念，運用在地、當令優質食材入菜。六福表示，以往 7、8 月為暑期餐飲旺季，但今年受到年改、出國普及影響，目前業績尚未有旺季水準，因此希望藉由活動及票券等包套方式拉抬業績，此外，雖使用在地小農食材的成本遠高於一般食材，但仍將持續強化集團食材選購流程及產銷履歷，並優先使用在地小農商品。



此外，即將進入中秋月餅送禮旺季，六福指出，去年中秋月餅共計賣出 1.3 萬盒，貢獻約 1000 萬業績，今年月餅禮盒包裝則攜手國際塗鴉大師，銷售通路除了集團飯店外，也將於全台 7-11 預購販售，預計銷售成績將成長一成至 1100 萬元；而在六福村部分，在行銷活動及暑期旺季加持下，希望今年 7、8 月兩個月遊客數能到 45 萬人次，業績成長兩成，挑戰近三年新高。