三大法人買超48億元 外資最愛前三名緊追陸股利多 金控股換股操作

台股今 (24) 日在被動元件持續反攻，台塑四寶、台積電、金控股最後一盤獲大單敲進下，終場收在 10995.39 點今日最高點，三大法人也全數站在買方，合計買超 48.12 億元，外資雖只小買 2.78 億元，但已連 6 買，不過，外資在期貨淨多單減碼至 42056 口。觀察外資買超，買超前三名緊跟著陸股利多，此外，外資持續金控股換股操作。

根據統計，今日自營商買超 40.92 億元，投信買超 4.42 億元，外資及陸資買超 2.78 億元，三大法人今日合計買超 48.12 億元。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 805 口至 13961 口，其中，外資多單減碼 2544 口，淨多單降到 42056 口。

外資買超以元大滬深 300 正 2 的 19690 張居冠，富邦上証正 2 以 12884 張居亞軍，中鋼也獲買超破萬張、達 12159 張居第三名，第四到第十名分別為：榮化 9725 張、玉山金 9320 張、開發金 6861 張、元大金 6391 張、遠東新 4709 張、中壽 4312 張、臻鼎 - KY 的 4133 張。

外資賣超新光金高達 24490 張居冠，元大台灣 50 反 1 也遭倒貨 13442 張居次，聯電遭賣 11608 張，其餘富邦金 8301 張、聯發科 5499 張、國泰金 4862 張、鴻海 4795 張、達方 4702 張、大同 4255 張、中石化 3458 張。

今天陸股大漲，主要是中國基礎建設利多，推升陸股基建相關族群紛紛大漲，連帶台股中包括：中鋼、台泥、亞泥等傳產權值股同步大漲創高，反映到外資操作，也明顯著墨陸股相關個股，陸股 ETF、中鋼獲外資搶買。

值得關注的是，外資在金控股明顯換股操作，買進以證券為主的金控，包括玉山、元大、開發，但棄守壽險為主的金控富邦、國泰。

而投信買超前十名個股分別為：聯電、台泥、微星、技嘉、亞泥、智邦、力山、世界、遠東新。賣超前十名個股分別為：宏捷科、奇力新、東聯、全新、聯強、聯發科、佐登 - KY、台塑、元太、嘉澤。

自營商買超前十名個股，以鴻海最受青睞，獲買超超過萬張、達 15344 張，其餘為元大高股息、台泥、中鋼、中鴻、旺宏、聯電、頎邦、元大台灣 50、嘉聯益。賣超前十名個股分別為：友達、彩晶、大同、中石化、中環、泰山、光磊、遠東新、英業達、緯創。

整體來說，外資雖然連 6 買，但在現貨買超金額很小，外資期現貨只能以中性布局，日 K 連二紅，而日 KD 指標持續黃金交叉向上，且短期均線翻揚向上，加上國際股市、陸股都同步走高，唯台股短線反彈逼近「萬一」大關，上檔賣壓沉重，量能不出恐持續關前震盪。