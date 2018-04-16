萬豪集團聯合招募 六福仍釋近50個職缺搶人才

萬豪國際集團台灣區聯合招募今 (16) 日開跑，其旗下飯店品牌目前在台共有 9 家，合計共釋出 200-250 個職缺，其中，台北 W 飯店表示共釋出 50 個正職職缺含 2 個儲備幹部；而六福 (2705-TW) 則表示，仍需基層人才加入，預計將徵才 40-50 人。

六福旗下台北威斯汀六福皇宮、六福萬怡酒店在此次聯合招募中，預計共徵才 40-50 人，其中六福皇宮 20-25 人、六福萬怡 15-20 人，六福說明，儘管六福皇宮將於年底歇業，但房務、餐飲外場等基層員工周轉率高。

六福進一步指出，六福皇宮結束營運後將協助員工於內部、萬豪集團姊妹飯店轉職，或以優於勞基法資遣等安排。

其中，六福旗下仍有六福居、六福莊、六福客棧、六福萬怡和六福村等品牌需要人才加入，可安排員工在集團內轉職，或有機會轉至 W 飯店、福朋喜來登、中山雅樂軒和新竹豐邑喜來登。

台北 W 飯店總經理唐皓維指出，今年是 W 品牌加入萬豪國際集團後，首度參加聯合招募活動，要以國際化的工作舞台吸引人才，其中，2 個儲備幹部職缺將提供跨部門及跨國的領導力訓練，起薪 3 萬 5000 元，半年後調薪至 4 萬元。

萬豪國際集團旗下品牌在台共有 9 間飯店，包括台北 W 飯店、福朋喜來登酒店、台北中山雅樂軒酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、台北威斯汀六福皇宮、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、台北六福萬怡酒店、台北萬豪酒店和台中萬楓酒店。

萬豪國際集團預計未來 5 年在亞太區新增逾 5 萬個就業機會，並積極培養女性高階管理人，截止去年底，集團在亞太區共有 7.4 萬名員工，而女性總經理人數就提高近 20%，目前共有 52 位女性總經理。