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嘉里大榮轉投資保時嘉里潔能宣布與海歷企業共同開發台灣海上風電
※來源：財訊快報

由台灣嘉里大榮物流 (2608) 與新加坡離岸海事專業服務供應商 PACC Offshore Services Holdings Ltd. 合資成立的保時嘉里潔能（POSH Kerry）今 (24) 日於台北舉行開幕茶會，會中宣佈已獲得台灣海上風電市場第一份合約。根據該合約，國際岩土工程運營商在海上風電場進行現場勘察、安裝和建造期間，保時嘉里潔能將為其提供定錨操作、運輸供應和定位支援等海事相關服務，將從觀音海岸開始，視營運需求後續工作範圍可擴展至雲林、桃園和新竹海岸等地，工程預定於 2018 年第三季開始進行。

保時嘉里潔能與海歷企業（Seagreen）簽署合作的備忘錄，將離岸海事之專業知識、經驗及現代化先進船舶跨境導入台灣，以具體行動響應台灣風電綠能政策，將離岸風場營運知識移轉予本地企業，幫助台灣企業進入風電市場，增強競爭優勢。

此次合作將進一步拓展保時嘉里潔能的服務方案，使海歷企業在執行離岸海事項目工程時，增強其運營技術。保時嘉里潔能和海歷企業也將聯手建立台灣船員的招募和培訓管道，建立產業永續發展的人才培訓模式。

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